Czego dowiedzieliśmy się z przesłuchania Ziobry? "Padły ważne słowa"

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, prokurator generalny w rządzie Zjednoczonej Prawic, w poniedziałek składał zeznania przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. Został tam doprowadzony przez policję po zatrzymaniu na lotnisku.

W trakcie przesłuchania przyznał, że to on był inicjatorem zakupu systemu. Dodał, że finalna decyzja o zakupie ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michał Wosia, który jednak "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie.

Przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości komentowali w "Kropce nad i" w TVN24 poseł PiS Michał Wójcik oraz senator KO Krzysztof Kwiatkowski.

- Zbigniew Ziobro powiedział bardzo ważną rzecz dzisiaj na posiedzeniu, że on tę decyzję podejmował. Później zaczął to modyfikować, ale te słowa padły - stwierdził Kwiatkowski.

Ziobro o współpracownikach i dzieciach. "Przekroczył granicę śmieszności"

Jak dodał polityk, w zeznaniach Ziobry ciekawszy był sposób, w jaki o tym powiedział. Kwiatkowski przytoczył słowa byłego szefa MS, który przed komisją zeznawał, że o "stronie technicznej" Pegasusa większą wiedzę ma były prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, a na pytanie o nieprawidłowości finansowe przy zakupie oprogramowania Ziobro wskazywał, że za Pegasusa w resorcie odpowiedzialny był wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

- Jeżeli grozi mu odpowiedzialność, jego lojalność polega na tym, że zwala (winę) na wszystkich swoich współpracowników, a kiedy już powiedział o dzieciach, przekroczył granicę śmieszności - przyznał senator. W trakcie przesłuchania Ziobro wspomniał, że dzieci instalują mu aplikacje na smartfonie.

- Miałem takie nieodparte wrażenie, że do Zbigniewa Ziobry dotarło to, że ta sprawa może mieć bardzo daleko idące konsekwencje dla niego - zaznaczył Kwiatkowski

Wójcik o rozmowie na schodach KPRM: normalne

Wójcik był pytany o komentarz do innej części posiedzenia komisji, w której były minister sprawiedliwości przyznał, że jedna z rozmów o zakupie Pegasusa, pomiędzy nim a ówczesnym szefem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, odbyła się na schodach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- To są normalne rozmowy. Rozmawiali w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (...) na tematy państwa rozmawia się w różnych miejscach - ocenił polityk PiS i były wiceminister Ziobry.

