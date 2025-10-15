Czego oczekują Polacy? Dwa wyraźne priorytety

Konkret24 o obietnicach rządu Źródło: TVN24

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów o listę tematów, które mogą być priorytetem dla rządzących na następne dwa lata. Oto, jak wyglądają odpowiedzi:

Stan służby zdrowia - 51 procent.

Bezpieczeństwo kraju i obronność - 51 procent

Ekonomia i gospodarka - 33 procent.

Edukacja i sytuacja w szkolnictwie - 29 procent.

Polityka migracyjna - 20 procent.

Pozycja polski na arenie międzynarodowej - 16 procent.

Przywracanie praworządności - 15 procent.

Ochrona środowiska, globalne zmiany klimatyczne - 13 procent.

Aborcja - 11 procent.

Rozliczanie rządów PiS - 11 procent.

Związki partnerskie - 6 procent.

Odpowiedzi "żadne z powyższych" udzieliło 2 procent ankietowanych, a "nie wiem/trudno powiedzieć" - 4 procent.

Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.

