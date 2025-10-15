Czego oczekują Polacy? Dwa wyraźne priorytety

Logo strona główna
Polska

Posiedzenie rządu (Rada Ministrów)
Źródło: TVN24
Respondenci sondażu Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wskazali na główne priorytety dla obywateli na następne dwa lata. Pytani byli między innymi o to, jak istotna jest dla nich kwestia polityki migracyjnej czy aborcji. Ale nie tylko.

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów o listę tematów, które mogą być priorytetem dla rządzących na następne dwa lata. Oto, jak wyglądają odpowiedzi:

  • Stan służby zdrowia - 51 procent.
  • Bezpieczeństwo kraju i obronność - 51 procent
  • Ekonomia i gospodarka - 33 procent.
  • Edukacja i sytuacja w szkolnictwie - 29 procent.
  • Polityka migracyjna - 20 procent.
  • Pozycja polski na arenie międzynarodowej - 16 procent.
  • Przywracanie praworządności - 15 procent.
  • Ochrona środowiska, globalne zmiany klimatyczne - 13 procent.
  • Aborcja - 11 procent.
  • Rozliczanie rządów PiS - 11 procent.
  • Związki partnerskie - 6 procent.

Odpowiedzi "żadne z powyższych" udzieliło 2 procent ankietowanych, a "nie wiem/trudno powiedzieć" - 4 procent.

Lista tematów, które mogą być priorytetem dla rządzących na następne dwa lata
Źródło: Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24

Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.

Autorka/Autor: akr/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

