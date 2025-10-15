Czego oczekują Polacy? Dwa wyraźne priorytety

Pracownia Opinia24 w przeprowadzonym dla "Faktów" TVN i TVN24 sondażu zapytała respondentów o listę tematów, które mogą być priorytetem dla rządzących na następne dwa lata. Oto, jak wyglądają odpowiedzi:
- Stan służby zdrowia - 51 procent.
- Bezpieczeństwo kraju i obronność - 51 procent
- Ekonomia i gospodarka - 33 procent.
- Edukacja i sytuacja w szkolnictwie - 29 procent.
- Polityka migracyjna - 20 procent.
- Pozycja polski na arenie międzynarodowej - 16 procent.
- Przywracanie praworządności - 15 procent.
- Ochrona środowiska, globalne zmiany klimatyczne - 13 procent.
- Aborcja - 11 procent.
- Rozliczanie rządów PiS - 11 procent.
- Związki partnerskie - 6 procent.
Odpowiedzi "żadne z powyższych" udzieliło 2 procent ankietowanych, a "nie wiem/trudno powiedzieć" - 4 procent.
Badanie wykonano za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Zrealizowano je w dniach 13-14 października 2025 roku.
Autorka/Autor: akr/akw
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak