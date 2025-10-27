Logo strona główna
Polska

Tak ma wyglądać likwidacja CBA. Projekt trafił do Sejmu

CBA
Siemoniak o projekcie ustawy o likwidacji CBA
Źródło: TVN24
Rząd przesłał projekt ustawy likwidującej CBA do Sejmu. Większość etatów ma zostać przeniesionych do policji, gdzie powstanie Centralne Biuro Zwalczania Korupcji. Koalicja zwlekała z przyjęciem ustawy, kiedy prezydentem był Andrzej Duda.

Rządowy projekt przewidujący likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 1 maja 2026 roku został skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu. Nie nadano mu jeszcze numeru druku - wynika z informacji zamieszczonych w poniedziałek na stronach internetowych izby.

CBA już miało nie być

Rząd 10 grudnia 2024 roku przyjął projekt ustawy o koordynacji działań antykorupcyjnych oraz likwidacji CBA. Zgodnie z nim CBA miało przestać istnieć 1 lipca 2025 roku. Dokument nie trafił jednak do Sejmu, bo prezydent Andrzej Duda zapowiadał, że likwidacji nie podpisze.

Teraz nowy, uzupełniony tekst, po przyjęciu go ponownie przez członków rządu, został przesłany do Sejmu. Oprócz innej daty zakończenia działania biura znalazły się w nim dodatkowe artykuły zmieniające kilka ustaw, które weszły w życie między grudniem 2024 roku a październikiem 2025 roku. Wykreślono też kilka zapisów dotyczących prawa, które przestało w tym czasie obowiązywać. Podstawowe treści pozostały bez zmian.

Zadania CBA przenoszone do policji, ABW i KAS

W nowych zapisach, tak jak w projekcie z grudnia 2024 roku, zadania likwidowanego CBA mają zostać przeniesione do policji (w której ma powstać Centralne Biuro Zwalczania Korupcji) oraz do wzmocnionej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i do Krajowej Administracji Skarbowej, która miałaby przejąć badanie oświadczeń majątkowych. W projekcie zapisano też między innymi zasady koordynacji działań antykorupcyjnych oraz szczegóły podjęcia i prowadzenia osłony antykorupcyjnej.

W wersji projektu, która trafiła w poniedziałek do Biura Legislacyjnego, dodano między innymi wynikające z planowanej likwidacji CBA zmiany w ustawach o ochronie ludności i obronie cywilnej, o udziale Polski w systemie rejestrującym dane osób wjeżdżających i wyjeżdżających z Unii Europejskiej, o rynku pracy czy doręczeniach elektronicznych.

Z wcześniejszej wersji usunięto natomiast między innymi zapisy, które już straciły moc, między innymi planowane zmiany w ustawie o polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, sprawowanej przez nasz kraj w pierwszej połowie 2025 roku.

Likwidacja CBA - harmonogram

Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 1 maja przyszłego roku, oprócz kilkunastu przygotowujących likwidację CBA artykułów, które zaczęłyby obowiązywać już 1 lutego 2026 roku.

Z uzasadnienia wynika, że do procesu likwidacji CBA zostanie wyznaczonych 30 osób.

W uzasadnieniu skorygowano też zapisy dotyczące planowanych w projekcie budżetu państwa na 2026 rok środków dla CBA - 334,8 mln zł. Po likwidacji pozostałe pieniądze (210,2 mln zł) mają zostać rozdzielone proporcjonalnie do przejętych zadań i etatów - najwięcej (78 procent) trafi do policji, 12 procent do ABW, a 10 procent do KAS - wynika z oceny skutków tej regulacji.

W CBA jest około 1260 etatów funkcjonariuszy i 200 pracowników cywilnych. Projekt zakłada, że 935 etatów funkcjonariuszy i wszyscy pracownicy cywilni CBA zostaną przeniesieni do policji. Do nowego CBZK trafi także około 300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych z innych jednostek policji. Po 180 etatów funkcjonariuszy trafi do ABW, a 145 do KAS. Część osób skorzysta z uprawnień emerytalnych nabytych w CBA - zakładają projektodawcy.

Partie tworzące rząd zapisały likwidację CBA w umowie koalicyjnej. Po pozytywnej decyzji Biura Legislacyjnego projekt uzyska numer, a marszałek Sejmu skieruje go do pierwszego czytania na posiedzeniu izby albo do komisji sejmowych.

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojciech Olkuśnik/PAP

