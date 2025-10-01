Zestrzeliwać Rosjan? "Powinniśmy ufać pilotom"

Stoltenberg: nasza odpowiedź powinna być zdecydowana, ale spokojna Źródło: TVN24

W ostatnich tygodniach rosyjskie drony i myśliwce wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną krajów NATO - między innymi Polski i Estonii. Były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapytany o właściwą reakcję na te zachowania, odparł, że "nasza odpowiedź powinna być zdecydowana, ale spokojna".

- W ten sposób zareagowaliśmy, gdy polskie F-16 i holenderskie F-35, jak również niemieckie baterie Patriotów zostały uruchomione, gdy rosyjskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną Polski - powiedział w rozmowie z TVN24.

Jens Stoltenberg podczas Warsaw Security Forum Źródło: Marcin Obara/PAP/EPA

Stoltenberg: kraje NATO pracują nad technologiami zwalczającymi wrogie drony

Były sekretarz generalny NATO ocenił, że "to pokazuje wagę większej obecności NATO na wschodniej flanki". - Ale jesteśmy gotowi robić więcej - zastrzegł. Stoltenberg dodał, że kraje mają zwiększoną gotowość i pracują nad technologiami, które wykrywać i powstrzymywać takie drony.

Zapytany o to, czy należałoby zestrzeliwać rosyjskie samoloty, przypomniał, że gdy on był szefem NATO, Turcja zestrzeliła rosyjski samolot. - Nie jestem już sekretarzem generalnym, ale myślę, że powinniśmy ufać pilotom. NATO musi mieć możliwości chronienia i obrony przestrzeni powietrznej krajów - zwrócił uwagę.

- Mamy również trzy pogwałcenia przestrzeni powietrznej w Norwegii w tym roku i Norwegia zareagowała w sposób zdecydowany. Przechwyciliśmy i odeskortowaliśmy samoloty. W ten sposób musimy reagować na takie incydenty - ocenił.

