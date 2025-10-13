Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Polska

Burza po słowach posła KO. "Nieprawdziwe i niedopuszczalne", "skandaliczne"

Franciszek Sterczewski
Kosiniak-Kamysz: rosyjska prowokacja będzie trwać i trzeba na nią odpowiadać
Źródło: TVN24
Sierżant Mateusz Sitek zginął w wyniku bestialskiej i celowej napaści, nie z powodu błędów w procedurach czy szarpaniny - oświadczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nawiązując do wypowiedzi posła KO Franciszka Sterczewskiego. Ostro skrytykowało ją również Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Poseł Franciszek Sterczewski był niedawno gościem Polsat News, gdzie rozmawiał między innymi o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Ubolewam nad tym, że ten i poprzedni rząd woli piękne hasła i hashtagi "murem za polskim mundurem", a prawda jest taka, że granica nie jest wystarczająco szczelna tak, jak być powinna - stwierdził.

Prowadzący zwrócił wtedy uwagę, że hasło jest obecnie kojarzone z tragiczną śmiercią polskiego żołnierza sierżanta Mateusza Sitka, który zmarł po tym, jak na polsko-białoruskiej granicy został zraniony ostrym przedmiotem. - Żołnierz by nie zginął, gdyby zamiast takiego podejścia były tam po prostu procedury cywilne, prawne, a nie sytuacje, w których dochodzi do jakiś szarpanin i konfliktów - odpowiedział Sterczewski.

Zmarł po ugodzeniu nożem na granicy. Upamiętnili sierżanta Mateusza Sitka

Zmarł po ugodzeniu nożem na granicy. Upamiętnili sierżanta Mateusza Sitka

Białystok
"Oddał życie, broniąc granicy państwa i chroniąc naszych obywateli"

"Oddał życie, broniąc granicy państwa i chroniąc naszych obywateli"

Kosiniak-Kamysz oczekuje przeprosin

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił słowa Sterczewskiego na temat śmierci Sitka jako "nieprawdziwe i niedopuszczalne". "Sierżant Sitek zginął w wyniku bestialskiej i celowej napaści, nie z powodu błędów w procedurach czy szarpaniny" - napisał.

"Żołnierze strzegący granic chronią Ojczyzny, a państwo stoi po ich stronie gwarantując im bezpieczeństwo prawne" - oświadczył. Dodał, że oczekuje przeprosin i wycofania się przez Sterczewskiego ze swoich słów.

BBN: wypowiedź nie do przyjęcia i kłamliwa

Wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego określiło wypowiedź Sterczewskiego jako "skandaliczną", "nie do przyjęcia i kłamliwą". Jak przekazano, przyczyną śmierci sierżanta Mateusza Sitka była "napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby".

BBN zwróciło uwagę, że Wojsko Polskie realizuje zadania pomocy Straży Granicznej na mocy między innymi postanowienia prezydenta Karola Nawrockiego o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej z dnia 5 sierpnia oraz 3 października bieżącego roku.

"Twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem" - zaznaczono.

Śmierć sierżanta Mateusza Sitka

28 maja 2024 roku Mateusz Sitek został raniony nożem w czasie pełnienia służby na odcinku granicy polsko-białoruskiej w okolicach Dubicz Cerkiewnych (województwo podlaskie). Ranił go jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy.

Gdy żołnierz, używając tarczy ochronnej, blokował wyłom w zaporze, sprawca - po przełożeniu ręki przez płot - ugodził go ostrym przedmiotem w klatkę piersiową. W stronę rannego i udzielającej mu pomocy funkcjonariuszki Straży Granicznej rzucano gałęzie i kamienie.

Minister pośmiertnie awansował i odznaczył tragicznie zmarłego żołnierza
Minister pośmiertnie awansował i odznaczył tragicznie zmarłego żołnierza

WARSZAWA

21-latek najpierw trafił do szpitala w Hajnówce, potem został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, gdzie zmarł 6 czerwca 2024 roku. Został pośmiertnie awansowany na stopień sierżanta i odznaczony Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Autorka/Autor: kgr/kab

Źródło: PAP, Polsat News

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

