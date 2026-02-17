Logo strona główna
Polska

Blisko osiem miliardów z SAFE. Wiemy, co chce kupić policja

Szef KGP o pieniądzach z programu SAFE
Źródło: TVN24
Mechanizm SAFE to nie tylko pieniądze dla armii - to też blisko osiem miliardów złotych na modernizację służb mundurowych podległych MSWiA. Choć kwota wydaje się skromna w skali całego programu, to pieniądze zarezerwowane choćby dla policji będą stanowiły aż połowę jej kilkuletniego budżetu modernizacyjnego. Dowiedzieliśmy się, co policja chce za to kupić.

SAFE to nie tylko dziesiątki miliardów dla wojska, bo beneficjentem funduszy mogą być też służby mundurowe podlegające MSWiA, w tym Straż Graniczna, ale też Służba Ochrony Państwa, a przede wszystkim - policja.

O tym, jaka kwota trafi do służb mundurowych, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. To niemal osiem miliardów, z czego ponad jedna trzecia, czyli trzy miliardy złotych, ma trafić do policji.

- To głównie środki, które mają służyć wzmocnieniu potencjału obronnego naszej granicy wschodniej - to jeżeli chodzi o Straż Graniczną, wyposażenie policjantów, strażników granicznych, ale także systemów teleinformatycznych, które są w zarządzaniu polskiej policji - powiedział minister.

Klatka kluczowa-234423
Kierwiński: program SAFE to blisko osiem miliardów złotych na modernizację służb mundurowych
Źródło: TVN24

Na co policja chce przeznaczyć pieniądze z SAFE?

To potężny zastrzyk finansowy, a Komenda Główna Policji zgłosiła do finansowania z SAFE kilka kluczowych projektów z punktu widzenia swoich potrzeb. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, część z tych pieniędzy ma być przeznaczona na zakup broni i amunicji strzeleckiej. Kolejna - na zakup kamizelek taktycznych i kuloodpornych.

To odpowiedź na wyzwania, których spodziewa się dowództwo policji. Wśród nich może być wzrost przestępczości zorganizowanej i uzbrojonych grup, które najprawdopodobniej pojawią się wraz z pokojem lub rozejmem w Ukrainie. Ale jedna z najważniejszych potrzeb, które mają być sfinansowane dzięki europejskim pożyczkom, to budowa infrastruktury łączności policyjnej i nowe bazy danych.

Według ministerstwa to projekt wart setki milionów, ale niezbędny, bo z policyjnej łączności korzystają także inne służby. Co więcej, zdaniem komendanta głównego, cały sprzęt, który mają zamiar kupić za pieniądze z SAFE policjanci, jest produkowany w kraju.

- Trzy miliardy z SAFE wydane w najbliższych dwóch latach na pewno pozwolą nam na to, że będziemy szybciej mogli wyposażyć naszych policjantów i zabezpieczyć ich w niezbędne rzeczy, które są dzisiaj bardzo ważne, mając świadomość tego, że wojna na Ukrainie może zakończyć się szybciej, więc zagrożenie może przyjść do nas wcześniej - powiedział komendant główny policji generał inspektor Marek Boroń.

Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski

Decyzja Unii w sprawie SAFE. Dotyczy Polski

BIZNES
SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

SAFE a mechanizm warunkowości. Z czego opozycja zrobiła demona

Michał Istel

Swoje potrzeby, nie mniej ważne, ma też wspomniana Straż Graniczna. Jej funkcjonariusze czekają przede wszystkim na drony i systemy antydronowe. To coraz bardziej pilna potrzeba wobec zmasowanych nalotów balonów przemytniczych trafiających do Polski w ramach białoruskiej operacji hybrydowej.

redagowała Anna Kwaśny

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

MSWiAPolicjaMarcin KierwińskiKomenda Główna PolicjiStraż Graniczna
Jan Piotrowski
Jan Piotrowski
