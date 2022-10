Barbara Nowacka: ja już nie mogę być w skłóconej, głupiej opozycji. Powinniśmy być mądrą, rządzącą demokracją

Szanse trzeba maksymalizować. A szanse daje nam współpraca i silna lista - podkreśliła w niedzielnych "Faktach po Faktach" Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Ja już nie mogę być w skłóconej, głupiej opozycji. Powinniśmy być mądrą, rządzącą demokracją. I tak jest trochę lepiej, bo przynajmniej się tak mocno nie krytykujemy personalnie, ale jeżeli mamy wygrać, to musimy być mądrzy - dodała.

Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej z Inicjatywy Polskiej skomentowała w niedzielę w "Faktach po Faktach" obowiązujące od dwóch lat prawo aborcyjne. Pytana o swoje słowa z soboty - "tego draństwa nigdy im nie darujemy" - zapowiedziała, że opozycja, w przypadku wygranej w najbliższych wyborach, będzie dążyła do zmiany przepisów.

Nowacka: gniew jest w każdej z nas

Prowadząca rozmowę Anita Werner zasugerowała, że słowa Nowackiej z soboty mogą brzmieć jak zapowiedź konsekwencji. - To brzmi jak gniew, który jest chyba w każdej z nas, jak widzimy nasze przyjaciółki, młodsze koleżanki, znajome, albo po prostu nieznajome dziewczyny, które boją się w Polsce mieć dzieci. Są zwyczajnie przerażone tym, że jeżeli coś pójdzie nie tak, a w ciąży każda z nas zawsze się zastanawia, czy wszystko jest okej, to nawet nie ma jak się dowiedzieć - odparła posłanka.

"Prawo aborcyjne powinno być zliberalizowane"

Przedstawicielka KO była również pytana o komentarz do słów byłego kandydata na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego. W sobotę polityk - jako gość programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" - ocenił, że zaostrzenie prawa aborcyjnego to "jedno z największych osiągnięć Polski po 1989 roku". - Nie wiem, czy każdego fanatyka muszę komentować - odparła Nowacka. Przywołała przy tym Izabelę z Pszczyny, która we wrześniu 2021 roku zmarła w szpitalu. Lekarze nie dokonali aborcji, czekając, aż płód sam obumrze.