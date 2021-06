"Ani Kościołowi, ani arcybiskupowi ta funkcja i sytuacja nie pomogą"

To było takie zagranie na nosie opinii publicznej - ocenił w "Tak jest" objęcie przez arcybiskupa seniora Sławoja Leszka Głódzia funkcji sołtysa w rodzinnych stronach Krzysztof Ciecióra, wicewojewoda łódzki z Porozumienia. Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski mówił zaś, że "jest to niezgodne z Prawem kanonicznym". Wyraził nadzieję, że hierarcha zrezygnuje z nowej funkcji.

Arcybiskup senior Sławoj Leszek Głódź został sołtysem w Piaskach. To część jego rodzinnej Bobrówki na Podlasiu. Hierarcha opuścił swoją rezydencję w Gdańsku i wrócił w rodzinne strony po tym, jak otrzymał od papieża Franciszka między innymi nakaz zamieszkania poza swoją diecezją . Miało to związek z "zaniedbaniami dotyczącymi nadużyć seksualnych" w Kościele.

W Piaskach do głosowania uprawnionych było 36 osób. Na duchownego, który nie miał konkurentów, głos oddało dziewięć - wszyscy, którzy przyszli na wybory.

"Kandydowanie na funkcję sołtysa nie jest dobrym podsumowaniem dotychczasowej aktywności"

Do tej sprawy odnieśli się w "Tak jest" w TVN24 były szef Najwyższej Izby Kontroli, obecnie senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski oraz Krzysztof Ciecióra, wicewojewoda łódzki z Porozumienia, które jest koalicjantem PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy.

- Najdelikatniej mówiąc jestem zaskoczony tą sytuacją - przyznał Kwiatkowski. Jak mówił, "jest to niezgodne z Prawem kanonicznym, które de facto mówi, że pozostawanie w stanie spoczynku to jest pewne zobowiązanie do tego, żeby wystrzegać się jakichkolwiek aktywności, a tym bardziej funkcji, publicznych". - A funkcja sołtysa, czy się tego chce, czy nie, jest funkcją publiczną - zwrócił uwagę.