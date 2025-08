Waży się los immunitetu Macierewicza. "To, co robił, było skandaliczne"

Adamiak: prokurator generalny skierował wniosek o uchylenie immunitetu Macierewiczowi (wypowiedź z 4 lipca) Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek o godzinie 16 zbierze się Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych, która na tajnym posiedzeniu rozpatrzy wniosek prokuratury o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Prokuratura zamierza postawić politykowi PiS zarzut, że jako m.in. szef podkomisji smoleńskiej ujawnił ściśle tajne informacje.

We wtorek 5 sierpnia Sejm ma podczas tajnej części obrad rozważyć uchylenie immunitetu Macierewiczowi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Uchylenie immunitetu Macierewiczowi. Bodnar przekazał pismo Hołowni

Sprawa immunitetu Antoniego Macierewicza

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj zapytał w poniedziałek posła PiS o to, jak odnosi się wniosku o uchylenie mu immunitetu. - To są kłamstwa i oszustwa. To jest nieprawda po to, żeby wspierać (Władimira) Putina. Taka jest funkcja tego postępowania - skomentował Macierewicz.

Według niego "nie ma żadnego materiału ściśle tajnego, który prokuratura przedstawia". Twierdził też, że "żaden taki materiał nie jest opublikowany ani w raporcie komisji, ani w jego załącznikach".

Macierewicz o wniosku o uchylenie mu immunitetu: kłamstwa i oszustwa Źródło: TVN24

Przewodniczący komisji regulaminowej, poseł Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Urbaniak w rozmowie z Sebastianem Napierajem powiedział, że dowody na ujawnienie przez Macierewicza tajnych informacji znajdują się w materiałach przekazanych przez prokuraturę. - Są, widziałem osobiście (...). Przeczytałem całość uzasadnienia, są. Nie mogę powiedzieć jakie, bo są utajnione, ale dowody są - mówił.

Urbaniak zapowiedział, że zagłosuje za uchyleniem Macierewiczowi immunitetu. W jego ocenie to, co jest w materiale dowodowym, jest "porażające". - Sprawdziłem, te rzeczy były ujawniane w trakcie prac komisji - dodał przewodniczący.

Urbaniak: dowody na ujawnienie przez Macierewicza tajnych informacji są w materiale dostarczonym przez prokuraturę Źródło: TVN24

Czarzasty: to, co robił Macierewicz, było skandaliczne

- Koalicja rządząca zawsze miała do pana Macierewicza zastrzeżenia, bo to, co on robił w kategoriach odnoszenia się do ludzi, budowania nastrojów, kłócenia społeczeństwa, to było skandaliczne - ocenił wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

OGLĄDAJ: Kocioł czarownic Zobacz cały materiał

Polityk dodał, że o kierowanej przez Macierewicza podkomisji smoleńskiej "zawsze mówił jednoznacznie". - To jest komisja, która powstała tylko i wyłącznie po to, żeby ten temat był ciągnięty, żeby Prawo i Sprawiedliwość na tej bazie budowało swoją pozycję - mówił. W jego ocenie było to "nieuczciwe od początku do końca".

Czarzasty: koalicja rządząca zawsze miała do Macierewicza zastrzeżenia Źródło: TVN24

"Wydał dużo publicznych pieniędzy na komisję, która niczego nie wyjaśniła"

Posłanka Polski 2050 Ewa Szymanowska zaznaczyła, że dla niej Macierewicz, "nie jest bohaterem walki o prawdę". - To jest człowiek, który spowodował, że Polska podzieliła się bardzo mocno po katastrofie smoleńskiej - wskazała.

- Te wszystkie wymysły, bzdury, które pan Antoni Macierewicz wypowiadał, spowodowały, że podważył państwo polskie i jego służby, które się zajmowały badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej - stwierdziła.

OGLĄDAJ: Wymuszenie Zobacz cały materiał

Szymanowska dodała, że katastrofa została już "wyjaśniona". - Mimo wszystko pan Macierewicz wydał bardzo dużo pieniędzy publicznych na swoją idiotyczną komisję śledczą, która tak naprawdę niczego nie wyjaśniła - powiedziała posłanka.

Szymanowska: Macierewicz wydał dużo publicznych pieniędzy na komisję, która niczego nie wyjaśniła Źródło: TVN24

Podkomisja smoleńska Antoniego Macierewicza

Tzw. podkomisja smoleńska została powołana w 2016 roku decyzją Antoniego Macierewicza, wówczas szefa MON. W kwietniu 2022 roku Macierewicz przedstawił raport z jej prac, który kwestionował ustalenia Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera. Podkomisja złożyła też w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu na prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz zabójstwa pozostałych 95 osób podróżujących do Smoleńska. Po objęciu władzy przez obecny rząd tzw. podkomisja smoleńska została rozwiązana.

OGLĄDAJ: Siła kłamstwa Zobacz cały materiał

Poseł nie może być aresztowany bez zgody Sejmu, czyli bez uchylenia mu w danej sprawie immunitetu. Wniosek o uchylenie immunitetu kierowany jest do Sejmu za pośrednictwem prokuratora generalnego. Jeśli immunitet zostanie uchylony, wniosek w sprawie aresztowania trafia do sądu, który podejmuje decyzję.

Sejm lub Senat wyrażają zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej.

OGLĄDAJ: "Siła kłamstwa". Specjalne wydanie programu "Czarno na białym"