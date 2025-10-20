Andrzej Kołakowski Źródło: WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

"Zmarł Andrzej Kołakowski. Wielki patriota i dobry, skromny człowiek. Pedagog, działacz społeczny, poeta, pieśniarz i publicysta" - napisał Karol Nawrocki na platformie X w niedzielę. Informację o śmierci Andrzeja Kołakowskiego zamieścił na swojej stronie również Instytut Pamięci Narodowej. Kołakowski miał 61 lat.

"Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba - wierny zasadom, z Polską w sercu" - dodał Nawrocki we wpisie. "Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja" - napisał prezydent, przekazując kondolencje rodzinie zmarłego.

Andrzej Kołakowski nie żyje

Andrzej Kołakowski w okresie PRL-u był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. W latach 80. uczestniczył w protestach i strajkach. W czerwcu 1985 r. był uczestnikiem głodówki rotacyjnej zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, podczas której domagano się uwolnienia więźniów politycznych, od 1985 działał w Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość", a w latach 1985-1988 zajmował się drukiem i kolportażem pism podziemnych, takich jak "Gazeta Polityczna", "Niepodległość" i "Antyk" oraz książek wydawanych przez LDPN.

Ponadto był kolporterem do Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Gdańska, a także uczestnikiem wielu akcji ulotkowych na terenie Lublina. Tam też w 1987 r. współorganizował dwie krótkie demonstracje przeciwko referendum. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej podano również, że w 1987 był współorganizatorem i uczestnikiem protestów ulicznych oraz od 27 września do 3 października 1987 r. - głodówki w Międzyrzeczu przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych. IPN przypomina, że w 1988 z okazji 3 Maja współorganizował także demonstrację studencką na KUL oraz trzydniowy "sitting" przed frontem uczelni ws. poparcia dla strajkujących robotników w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Andrzej Kołakowski - pieśniarz i poeta

Od połowy lat osiemdziesiątych zaczął koncertować. Jako artysta wyróżniał się własnymi piosenkami o tematyce historycznej, religijnej, społecznej i politycznej. Jego twórczość często upamiętniała Żołnierzy Niezłomnych, a inspiracją do utworów były wiara, nadzieja i miłość. Ballady historyczne Andrzeja Kołakowskiego nie tylko upamiętniały osoby i wydarzenia, ukazywały również znaczenie wspomnianych wartości w ludzkim życiu - wskazuje IPN.

W 2009 r. za m.in. wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i działalność na rzecz przemian demokratycznych, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 2017 roku za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.