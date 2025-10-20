Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Andrzej Kołakowski nie żyje

Andrzej Kołakowski
Andrzej Kołakowski
Źródło: WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News
Nie żyje Andrzej Kołakowski, pieśniarz, poeta, pedagog, działacz opozycji w PRL. Informację o jego śmierci przekazał prezydent Karol Nawrocki oraz Instytut Pamięci Narodowej.

"Zmarł Andrzej Kołakowski. Wielki patriota i dobry, skromny człowiek. Pedagog, działacz społeczny, poeta, pieśniarz i publicysta" - napisał Karol Nawrocki na platformie X w niedzielę. Informację o śmierci Andrzeja Kołakowskiego zamieścił na swojej stronie również Instytut Pamięci Narodowej. Kołakowski miał 61 lat.

"Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba - wierny zasadom, z Polską w sercu" - dodał Nawrocki we wpisie. "Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja" - napisał prezydent, przekazując kondolencje rodzinie zmarłego.

Andrzej Kołakowski nie żyje

Andrzej Kołakowski w okresie PRL-u był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej. W latach 80. uczestniczył w protestach i strajkach. W czerwcu 1985 r. był uczestnikiem głodówki rotacyjnej zorganizowanej przez Annę Walentynowicz w podziemiach kościoła Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, podczas której domagano się uwolnienia więźniów politycznych, od 1985 działał w Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość", a w latach 1985-1988 zajmował się drukiem i kolportażem pism podziemnych, takich jak "Gazeta Polityczna", "Niepodległość" i "Antyk" oraz książek wydawanych przez LDPN.

Ponadto był kolporterem do Krakowa, Wrocławia, Warszawy i Gdańska, a także uczestnikiem wielu akcji ulotkowych na terenie Lublina. Tam też w 1987 r. współorganizował dwie krótkie demonstracje przeciwko referendum. Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej podano również, że w 1987 był współorganizatorem i uczestnikiem protestów ulicznych oraz od 27 września do 3 października 1987 r. - głodówki w Międzyrzeczu przeciwko składowaniu odpadów radioaktywnych. IPN przypomina, że w 1988 z okazji 3 Maja współorganizował także demonstrację studencką na KUL oraz trzydniowy "sitting" przed frontem uczelni ws. poparcia dla strajkujących robotników w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Mirosław Chojecki nie żyje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Mirosław Chojecki nie żyje

Andrzej Kołakowski - pieśniarz i poeta

Od połowy lat osiemdziesiątych zaczął koncertować. Jako artysta wyróżniał się własnymi piosenkami o tematyce historycznej, religijnej, społecznej i politycznej. Jego twórczość często upamiętniała Żołnierzy Niezłomnych, a inspiracją do utworów były wiara, nadzieja i miłość. Ballady historyczne Andrzeja Kołakowskiego nie tylko upamiętniały osoby i wydarzenia, ukazywały również znaczenie wspomnianych wartości w ludzkim życiu - wskazuje IPN.

W 2009 r. za m.in. wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i działalność na rzecz przemian demokratycznych, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Natomiast w 2017 roku za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zmarł Janusz Bugajski, politolog i ekspert Departamentu Obrony USA
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmarł Janusz Bugajski, politolog i ekspert Departamentu Obrony USA

Najnowsze

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WOJCIECH STROZYK/REPORTER/East News

Udostępnij:
TAGI:
PolskaPRLKarol NawrockiInstytut Pamięci Narodowejzmarł..., nekrologi
Czytaj także:
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
To może być sposób na przewidzenie erupcji Etny
METEO
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
BIZNES
imageTitle
Rzucony kamień przebił szybę i zabił kierowcę
EUROSPORT
Tragiczny wypadek
Uderzył w drzewo i dachował. Nie żyje 29-latek
Wrocław
HOŁOWNIA
Hołownia ambasadorem w USA? Prezydent komentuje
Polska
Krwiste muffiny
Ciastka z krwią sposobem na lepsze zdrowie? "Pozwalają uzupełnić niedobór żelaza"
Zdrowie
Tiara cesarzowej Eugenii
Co skradziono z Luwru? Lista
Świat
Stacja Warszawa Centralna
Ogromne wyzwanie dla kolejarzy. Ponad tydzień bez Dworca Centralnego
WARSZAWA
Donald Trump
Trump nazwał prezydenta Kolumbii "przywódcą narkotykowym". Ostra wymiana zdań
Świat
laptop, telefon, komputer
Trzy opcje do wyboru. Klienci Empiku dostaną rekompensaty
BIZNES
imageTitle
Ruszyła przedsprzedaż biletów na mecz Polska - Holandia. Duże zainteresowanie kibiców
Najnowsze
Arcybiskup Adrian Galbas
Abp Galbas: w Polsce każdy mówi, co mu ślina przyniesie na język
Polska
imageTitle
Świątek "ukarana" przez WTA. Straciła punkty
EUROSPORT
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy
Zderzenie ciężarówki z samochodem nauki jazdy, jedna osoba nie żyje
Szczecin
Konkurs Chopinowski
Sonda. Kto powinien wygrać Konkurs Chopinowski?
Kultura i styl
Andrzej Duda
Andrzej Duda ma nową pracę. Firma komentuje
BIZNES
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
METEO
Rowerzysta został przewieziony do szpitala
Uszkodził dwa auta, ranił rowerzystę. Areszt po rajdzie Piotrkowską
Łódź
smartfony shutterstock_2563893711_1
Nowe funkcje w popularnej aplikacji. Będą zmiany
BIZNES
shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
BIZNES
Obcokrajowiec sam by sobie nie poradził
Był wycieńczony i zagubiony. Wiadomo, dlaczego milczał
Poznań
Wędkarze i ich zdobycz
Złowili prawie trzymetrowego suma. "Mistrzostwo świata nam się wydarzyło"
Katowice
imageTitle
"Dlatego wszyscy cię nienawidzą"
EUROSPORT
Paryż, Luwr
Dlaczego ukradli? "Takie napady nie są nastawione na wartość materialną"
Świat
Moment napadu na Luwr
"Nagranie z włamania" do Luwru. Uwagę zwraca człowiek w żółtej kamizelce
Świat
imageTitle
NBA z nowym domem w Polsce. Transmisje w nowym kanale Eurosport 3
EUROSPORT
Wrocław chce bezpłatnie zaszczepić przeciwko grypie seniorów i pracowników oświaty
Pacjenci chcą się zaszczepić, ale nie ma szczepionek. GIF uspokaja: będą dostawy
Piotr Wójcik
Oddzielił kostkami klomby z kwiatami od trawnika
Dyscyplinarka za kostkę brukową. "Będzie pani człowiekiem i cofnie to"
Białystok
Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu
"Używając noża, zaatakował najpierw ojca, a następnie matkę"
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski
Zełenski powiedział, co sądzi o miejscu spotkania Trumpa z Putinem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica