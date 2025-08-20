Ambasador Rosji uroczyście pożegnany przez nuncjusza. Dostał prezent

Siergiej Andriejew został uroczyście pożegnany przez polskiego nuncjusza apostolskiego Źródło: TVN24

Jak poinformowała we wtorek nuncjatura, uroczyste pożegnanie Siergieja Andriejewa odbyło się dzień wcześniej w siedzibie w Warszawie. Na stronie internetowej opublikowano zdjęcie, na którym widać, jak nuncjusz Antonio Guido Filipazzi wręcza rosyjskiemu ambasadorowi pamiątkowy talerz. Obaj są uśmiechnięci.

W krótkim opisie zdjęcia zatytułowano Andriejewa "Jego Ekscelencją".

Siergiej Andriejew i Antonio Guido Filipazzi Źródło: nuncjatura.pl

Nuncjusz apostolski to przedstawiciel dyplomatyczny Stolicy Apostolskiej, który w danym kraju reprezentuje papieża. Utrzymuje on relacje ze strukturami kościelnymi i pełni rolę łącznika między Watykanem a episkopatem wskazanego państwa. Jego misja ma charakter zarówno religijny, jak i polityczny. Nuncjusz apostolski pełni również funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego.

Kim jest Siergiej Andriejew?

Andriejew pełnił funkcję ambasadora Rosji w Warszawie od 2014 roku, w tym również w ostatnich trzech latach, gdy Rosja - od lutego 2022 roku - prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie. W lipcu bieżącego roku rosyjskie media poinformowały, że w skutek odwołania przez Władimira Putina ma odejść ze stanowiska, a zastąpi go Gieorgij Michno.

Wypowiedzi Andriejewa często spotykały się z ostrą krytyką opinii publicznej i władz. Wielokrotnie odrzucał między innymi oskarżenia wobec Władimira Putina, argumentując, że nie mają one uzasadnienia. W marcu 2024 roku zignorował wezwanie MSZ, które otrzymał w związku z pojawieniem się rosyjskiej rakiety w polskiej przestrzeni powietrznej. Wówczas szef resortu Radosław Sikorski ocenił, że zachowanie ambasadora było "absolutnie niedopuszczalne".

W maju 2022 roku, gdy zamierzał demonstracyjnie złożyć kwiaty w Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie, został oblany przez ukraińską aktywistkę czerwoną farbą. Postępowanie wobec niej zostało umorzone.

