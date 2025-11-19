Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Operacja "Horyzont" przeciw dywersji. "Dedykujemy do niej 10 tysięcy żołnierzy"

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz: aktywujemy operację "Horyzont"
Źródło: TVN24
Aktywujemy operację "Horyzont", której celem jest przeciwdziałanie aktom dywersji i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli - przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła poinformował o celach operacji i zadaniach wojska w jej ramach.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w środę na konferencji prasowej, że "akty dywersji bez precedensu, z podłożeniem ładunków wybuchowych w celu przerwania linii kolejowych, pokazują, że działania i intensyfikacja współdziałania służb, zarówno podległych pod ministra spraw wewnętrznych i administracji, jak również Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem Wojsk Obrony Terytorialnej, muszą być jeszcze większe".

Operacja "Horyzont"

Wicepremier, szef MON poinformował o "aktywowaniu operacji 'Horyzont'" i wyjaśnił, na czym ma polegać. - Wsparcie przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej na mocy określonych artykułów o funkcjonowaniu policji, działań na rzecz bezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej, wspólnego patrolowania, współdziałania wszystkich służb państwowych w celu przeciwdziałania aktom dywersji i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa polskich obywateli też integracji społecznej i przeciwdziałaniu dezinformacji - wyliczał.

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?

Ewa Żebrowska

- Dedykujemy do tej operacji do 10 tysięcy żołnierzy - przekazał.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła poinformował, że operacja "Horyzont" ma ruszyć od 21 listopada.

Kierwiński: Polska jest przygotowana

- To jest kolejna wspólna akcja, żeby budować wspólne bezpieczeństwo - oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński. 

- Dziś wielu ekspertów mówi, że jesteśmy w czasach, których nie można nazwać czasami wojny, ale też nie można nazwać czasami pokoju. W dobie tych zagrożeń, zagrożeń hybrydowych, w dobie tego, jakie efekty też na tkankę społeczną chce zrealizować nasz wróg, musimy łączyć wysiłki wszystkich służb państwowych - mówił.

Zapewnił, że policjanci, żołnierze, Straż Ochrony Kolei, wszystkie instytucje państwa, będą razem współpracować. - Będą wspólnie tworzyć zgrupowania organizacyjne, jeśli tak mogę powiedzieć, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, które ma zapewnić bezpieczeństwo - dodał.

- Polska jest przygotowana. Polska jest gotowa. Polska użyje wszelkich zasobów, które posiada - we wszystkich ministerstwach, we wszystkich agendach państwowych, aby bronić bezpieczeństwa swoich obywateli - zaznaczył.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Kierwiński
Władysław Kosiniak-Kamysz, Marcin Kierwiński
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Kukuła ostrzega przed świętami

- Ostatnie wydarzenia są najlepszym dowodem, że żyjemy w czasach, kiedy bezpieczeństwu musimy poświęcać zdecydowanie więcej uwagi - ocenił Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła podczas konferencji prasowej. - Intencje Federacji Rosyjskiej pozostają niezmienne, a wydarzenia ostatnich tygodni wytyczają szeroki horyzont potencjalnych zdarzeń, które mogą mieć miejsce - dodał. 

Gen. Kukuła mówił też, że "noc, stanowiąca naturalną zasłonę do tego typu działań, przez najbliższe tygodnie będzie bardzo długa". - Za nieco ponad miesiąc rozpoczną się święta Bożego Narodzenia. Okres, w którym większość Polaków będzie przemieszczać się, między innymi używając publicznego transportu. To kalendarzowe okno może być postrzegane przez naszych wrogów jako najbardziej dogodny okres, by uderzyć w nasze bezpieczeństwo - ocenił. 

Gen. Wiesław Kukuła
Gen. Wiesław Kukuła
Źródło: TVN24

Gen. Kukuła przekazał, że "operacja 'Horyzont' będzie realizowana przez wydzielone siły i środki Wojska Polskiego ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz z dowództwa komponentu cyberprzestrzeni". Jak poinformował, operacja dowodzona będzie przez Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Macieja Klisza. 

- Naszą zasadniczą misją będzie wspieranie sił podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym w szczególności linii komunikacyjnych - powiedział. 

Na czym będzie polegać operacja "Horyzont"

Szef Sztabu Generalnego WP przekazał też, jakie będą cele wojska w ramach nowej operacji:

  • "wsparcie działań służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji",
  • "zapobieganie aktom sabotażu i dywersji",
  • "ograniczenie swobody działania oraz wprowadzenie dodatkowych nieakceptowalnych ryzyk dla potencjalnych sabotażystów i dywersantów",
  • "aktywizacja obywateli mająca na celu obserwację najbliższego otoczenia, bardziej uważna niż zwykle i zgłaszanie sytuacji,  które mogą mieć znamiona działań dywersyjnych lub też sabotażowych właściwym organom",
  • "wypracowanie nowych doświadczeń i dobrych praktyk związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, w szczególności poprzez wdrażanie rozwiązań technicznych związanych z ochroną i dozorem".
Gen. Wiesław Kukuła o celach operacji "Horyzont"

Jak dodał gen. Kukuła, działania osiągnięte zostaną poprzez szereg aktywności, które powiązane zostaną w trzy wektory wysiłku. - Pierwszym będzie zarządzanie ryzykiem, gdzie szczególną rolę odegra typowanie potencjalnych obiektów i odcinków najbardziej narażonych na tego typu ryzyka - mówił gen. Kukuła.

Przekazał, że drugą linię wysiłku stanowić będzie prewencja. Wyjaśnił, że chodzi m.in. o dozorowanie obiektów i linii komunikacyjnych z powietrza, czy patrolowanie terenu.

Społeczeństwo i instytucje odpowiedzialne za zarządzanie infrastrukturą krytyczną mają być też wspierane poprzez opracowaną i udostępnioną społeczeństwu aplikację umożliwiającej zgłaszanie różnego typu podejrzanych sytuacji. Jak poinformował szef Sztabu Generalnego WP, uruchomienie wersji testowej aplikacji planowane jest na przełomie listopada i grudnia, a w połowie grudnia ma ona zostać udostępniona w całości.

Wyjaśnił, że aplikacja ta ma rozwiązać problemy m.in. ze wskazywaniem dokładnego miejsca incydentu, będzie można przesłać dane geolokacyjne, zrobić zdjęcie.

- Swoje działania zamierzamy rozpocząć od 21 listopada - przekazał gen. Kukuła.

Gen. Wiesław Kukuła o "wektorach wysiłku" w ramach operacji "Horyzont"

Kierwiński: będziemy się domagać od strony ukraińskiej wyjaśnień

Kierwiński pytany był, jak doszło do tego, że osoba zaocznie skazana na Ukrainie, dostała się na terytorium Polski i dokonała tu aktu dywersji. We wtorek premier Donald Tusk poinformował, że jeden z podejrzanych to skazany w maju przez sąd we Lwowie za akty dywersji na terenie Ukrainy, a drugi to mieszkaniec Donbasu we wschodniej Ukrainie.

- Będziemy się domagać od strony ukraińskiej wyjaśnień, dlaczego wobec takiej osoby, która została uznana za winnego przez sąd we Lwowie, niewystosowane zostały ogólnie przyjęte znaczniki, które pozwalają oznaczać takie osoby w systemach międzynarodowych, jeżeli chodzi o ruch graniczny, na przykład nota Interpolu - przekazał szef MSWiA.

Podkreślił, że w żadnym systemie Straży Granicznej ta osoba nie była oznaczona. - Dywagacje niektórych ważnych urzędników państwowych o tym, że znana była twarz tejże osoby, powinna być rozpoznana przez kamery, są po prostu niepoparte żadnymi faktami - wyjaśnił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie

"Nasze informacje są zgodne". Tusk i Zełenski zabrali głos po rozmowie

Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Sabotaż na kolei. Co wiemy do tej pory

Akty dywersji w Polsce

Na trasie Warszawa - Dorohusk doszło 15-17 listopada do dwóch aktów dywersji. Podczas pierwszego, w miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński), eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), w niedzielę pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

OGLĄDAJ: 10 tysięcy żołnierzy. Szef MON: aktywujemy operację "Horyzont"
pc

10 tysięcy żołnierzy. Szef MON: aktywujemy operację "Horyzont"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js, kkop

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Władysław Kosiniak-Kamysz
Czytaj także:
Liban, bojownicy szyickiej organizacji Hezbollah
To koniec walki Hezbollahu? "Przychodzą do mnie, wiedząc o tym"
imageTitle
Losowanie baraży MŚ 2026 z udziałem Polski. Kiedy i o której ceremonia?
EUROSPORT
Wypadek na placu budowy
Na pracowników runął betonowy strop
Lublin
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
METEO
shutterstock_2192376717
Rząd szykuje nową opłatę. "Zaproponujemy wstępnie jakieś od do"
BIZNES
Auta stanęły w płomieniach
Na parkingu spłonęło siedem aut. Są wstępne ustalenia
Białystok
He Weidong
Zaginęło 30 najważniejszych generałów. Trzęsienie ziemi w chińskiej armii
Maciej Michałek
Bezpłatne przejazdy pociągami KM dla wolontariuszy WOŚP (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny wypadek na torach. Opóźnienia pociągów sięgają godziny
WARSZAWA
Nietypowy załadunek
"Piramida" na kołach, mandaty dla kierowcy i przewoźnika
Lubuskie
Południowokoreański prom "Queen Jenuvia 2"
Prom pasażerski osiadł na mieliźnie
Karol Nawrocki
Szczyt medyczny u prezydenta. Jest data
Najnowsze
Areszt śledczy w Lublinie
Przepiłowali kraty, byli już na dachu aresztu. Są wyniki kontroli
Lublin
Do więzienia za więcej niż 19 stopni w mieszkaniu? To nie jest pomysł Komisji Europejskiej
FAŁSZDo więzienia za więcej niż 19 stopni w domu? To nie pomysł Komisji Europejskiej
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Polska perełka zaczyna debiutancki sezon. "Wysokie wymagania sobie stawiam"
EUROSPORT
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dawniej Pedagogiczny)
Następca odwołanego rektora z apelem o "apolityczność uczelni"
Kraków
50 min
pc
Dywersja na torach. Służby dysponują "dużą, fachową siłą"
Debata TVN24+
Cynk w walce z infekcją dróg oddechowych
Na tę chorobę może być narażona większość z nas. Wszystko przez powietrze
Najnowsze
sklep target market usa - shutterstock_2597312701
Zwolnienia, cięcia, obniżki. Wielka sieć "może sięgać dna"
BIZNES
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
METEO
imageTitle
Legenda tenisa uhonorowana. "Ogromne wyróżnienie"
EUROSPORT
Przemysław Nowak
Decyzja o zarzutach po aktach dywersji na kolei
Polska
Trafił na trzy miesiące do aresztu
Twierdził, że jest policjantem. Żądał, by oddała mu wszystkie pieniądze
Rzeszów
Ciało zaginionej Celeste Rivas znalezione w bagażniku samochodu w Hollywood
Ciało nastolatki w samochodzie znanego piosenkarza. Media: jest podejrzany
Katyń
Rosjanie usuwają polskie tablice. "Niegodne cywilizowanych narodów"
Polska
Pamięć RAM
Ceny mogą wzrosnąć dwukrotnie. "Sejsmiczna zmiana"
BIZNES
Prezydent Donald Trump przyjął w Białym Domu następcę tronu Arabii Saudyjskiej księcia Mohammeda bin Salmana
Ta transakcja może "zmienić układ sił" na Bliskim Wschodzie
W środku były materiały łatwopalne
Podpalił w firmie kartonowe pudło i wrócił do pracy
Lublin
imageTitle
Kwiatkowski na dłużej w Ineos? "Zaakceptował kontrakt"
EUROSPORT
Siedziba Nexperii w Holandii
Kłopoty w branży. Rząd nagle wstrzymuje przejęcie
BIZNES
Poszukiwany dwoma listami gończymi został zatrzymany u fryzjera
Dyrektor kazał ogolić włosy uczniowi. Ma zostać zawieszony
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica