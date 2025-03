Jest akt oskarżenia wobec doradcy społecznego prezydenta

czytaj dalej

Ukraina ma solidne porozumienie z europejskimi sojusznikami w sprawie bezpieczeństwa - oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski. Stwierdził ponadto, że jest duża szansa, by "szybko zakończyć tę wojnę". Zdaniem Zełenskiego Putin "nie może wycofać się z wojny, dlatego robi wszystko, by sabotować porozumienie pokojowe i stawia niemożliwe do przyjęcia warunki".