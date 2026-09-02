PILNE Waldemar Żurek o szczegółach w sprawie zatrzymań w związku z Zondacrypto Robert Zieliński Maciej Duda Zespół autorów |

Waldemar Żurek: kolejne trzy osoby zatrzymane w sprawie Zondacrypto Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Jakub Porzycki / Forum

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Waldemar Żurek wystąpił na konferencji prasowej w sprawie kolejnych zatrzymań w związku ze śledztwem w sprawie Zondacrypto. Przekazał, że wśród zatrzymanych są "i kobiety, i mężczyźni".

Żurek dopytywany był o to, czy środowe zatrzymania mają związek z zaginięciem Sylwestra Suszka. Jak przekazał, śledztwo w sprawie zaginięcia Suszka i to dotyczące Zondacrypto zostały połączone. - Mogę potwierdzić, że prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka - powiedział.

Minister sprawiedliwości przekazał, że "nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka".

Zatrzymania w związku z Zondacrypto. Ustalenia "Superwizjera" i tvn24.pl

Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporter "Superwizjera" Maciej Duda i reporter tvn24.pl Robert Zieliński, jedną z zatrzymanych jest Jaromira W. To była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, późniejszej Zondacrypto.

O szczegółach powiedział w TVN24 Maciej Duda. Jak tłumaczył, Marian W., były mąż Jaromiry W., "ma zarzuty dotyczące uprowadzenia i zaginięcia Sylwestra Suszka". - Ale ma także zarzut przejęcia majątku i wpływów, przejęcia kontroli nad firmami Sylwestra Suszka - mówił.

- Jaromira W. usłyszała dokładnie podobne zarzuty. Wiemy, że odmówiła składania wyjaśnień - dodał.

- Jeszcze w końcu lipca śledczy zabezpieczyli gigantyczny majątek, który przynajmniej na dokumentach, na papierze, należał do Jaromiry W. - nieruchomości warte kilkanaście milionów euro we Francji, w Szwajcarii - powiedział Duda. Przytoczył ustalenia reportera "Superwizjera" Michała Fuji, który podał, że Jaromira W. "jest po prostu słupem" Mariana W.

- Jeden z zarzutów wobec Jaromiry W. to jest to, że wzbogaciła się, miała się wzbogacić o prawie 11 czy ponad 10 milionów euro na skutek przejęcia majątku Sylwesta Suszka - mówił.

Maciej Duda: jedną z zatrzymanych osób jest Jaromira W. Źródło: TVN24

Duda przekazał, że z materiałów "Superwizjera" i Wirtualnej Polski wynika, że Przemysław Kral, szef Zondacrypto, od dawna współpracował z Marianem W. - To był prawnik pracujący dla Mariana W. właśnie i taki jest właśnie bezpośredni czy personalny związek - tłumaczył.