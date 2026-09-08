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ROZMOWA PIASECKIEGO

Afera Zondacrypto. Marcin Mastalerek: Donaldowi Tuskowi amunicji w tej sprawie wystarczy na rok

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Marcin Mastalerek
Mastalerek o aferze Zondacrypto: Tuskowi amunicji w tej sprawie wystarczy na rok
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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W interesie Prawa i Sprawiedliwości jest propozycja Mateusza Morawieckiego, czyli komisja śledcza w sprawie afery Zondacrypto - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Mastalerek, były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Bez tego, jak mówił, "poparcie będzie im ciekło".

Marcin Mastalerek został zapytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o swoje wcześniejsze słowa, że afera Zondacrypto spłynie po polskiej prawicy niczym woda po kaczce.

- Gdyby Prawo i Sprawiedliwość było silne, myślę, że to spłynęłoby jak po kaczce, bo w swojej sile, mając swój elektorat, tak by było. Natomiast ta afera nałożyła się na problemy strukturalne Prawa i Sprawiedliwości i dlatego może silniej w nią uderzy - powiedział.

Zdaniem byłego szefa gabinetu Andrzeja Dudy "w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest propozycja premiera Morawieckiego, to znaczy komisja śledcza". - Wszystkie karty w sprawie afery ma Donald Tusk i jego obóz. Mogą grać, wypuszczać informacje, mogą dozować. Tylko komisja śledcza i upublicznienie pozwoli Prawu i Sprawiedliwości na to, żeby jakoś z tej afery wyjść - mówił Mastalerek. Ocenił również, że politycy PiS "musieliby wyjść z bardzo dużą propozycją walki z przestępczością i to zorganizowaną, z mafiami".

Tuskowi "amunicji w tej sprawie wystarczy na rok"

- Myślę, że premierowi Tuskowi amunicji w tej sprawie wystarczy na rok, do wyborów - dodał. - Naprawdę w interesie Prawa i Sprawiedliwości jest komisja śledcza. Przecięcie tego to jest pierwsza noga, a druga noga to jest twarda walka, wyjście z nowymi propozycjami - powtórzył.

- Bez tego myślę, że to będzie po prostu ciekło. Poparcie będzie im ciekło - podsumował Mastalerek.

Mastalerek: odróżniłby sytuację Piesiewicza od Moskala

Odniósł się też do swoich słów dotyczących prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław Piesiewicz został niedawno aresztowany na trzy miesiące w ramach śledztwa w sprawie Zondacrypto. 

"Rząd premiera Donalda Tuska zrobił wszystko, żeby zniszczyć prezesa Pisiewicza. Prezes Pisiewicz znalazł się w sytuacji dramatycznej" - zacytował słowa Mastalerka prowadzący program Konrad Piasecki.

Zapytany, czy Piesiewicz był w tak dramatycznej sytuacji, że musiał brać od szefa Zondacrypto Przemysława Krala zegarek o wartości około 170 tysięcy złotych, powiedział, że "odróżniłby sytuację prezesa Piesiewicz od posła Moskala" - bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, który spotkał się z Kralem na Ibizie.

- Wtedy, kiedy prezes Pisiewicz podpisywał umowę z Zondacrypto, to wiele polskich klubów, ale też zagranicznych i organizacji sportowych miało takie umowy - dodał.

- Czym innym jest organizacja sportowa, która tak jak inne media przyjmowała pieniądze na reklamy, a czym innym jest, kiedy jesteś parlamentarzystą, powinieneś siedzieć w Sejmie i swoim okręgu wyborczym i jak chłopiec na posyłki latasz na Ibizę - ocenił.

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Źródło: TVN24
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Dziennikarka tvn24.pl
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