Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Afera Zondacrypto. Stefaniak: jest wątek, który nadaje się być może na komisję śledczą

|
18 1925 fpf cl-0002
Proponowaliśmy prewencję - powiedziała w "Faktach po Faktach" posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz o ustawie, która miała regulować rynek kryptoaktywów. Prezydent ją zawetował, a potem wybuchła afera Zondacrypto. Zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak zwrócił uwagę na wątek, który jego zdaniem mogłaby zbadać komisja śledcza.

Zondacrypto, giełda kryptowalut, która między innymi sponsorowała polską konferencję CPAC w 2025 roku, ma problemy z wypłacalnością. Prokuratura już wszczęła śledztwo, a sprawa ma tło polityczne. Prezydent Karol Nawrocki zawetował bowiem ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów, a posłowie PiS i Konfederacji głosowali przeciw obaleniu weta.

- Doskonale widzimy, że wokół tej sprawy, tej całej Zondy, robi się taki nieelegancki smrodek, który zaczyna rozprzestrzeniać się już nie tylko w PiS-ie, ale też zaczyna gdzieś dotykać polityków Konfederacji - zauważył w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jakub Stefaniak, poseł PSL i zastępca szefa kancelarii premiera.

Jak tłumaczył, nie przekonują go argumenty, że zawetowana ustawa była za długa. - Jeżeli pan Nawrocki zawetował ustawę, to pozostaje podstawowe pytanie: jakich interesów on broni? I to jest coś, co uważam, że dzisiaj też powinno być wyjaśnione - przekonywał.

Michał Fuja

Czy potrzebna jest komisja śledcza?

Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka KO, oceniła z kolei, że weto prezydenta ujawniło jego intencje. Jej zdaniem Karol Nawrocki stanął po stronie spółki, która "była kiedyś zasilona pieniędzmi rosyjskiej mafii". Zwróciła też uwagę na lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena, który według jej informacji ma majątek w kryptowalutach.

- Ustawa o KNF-ie dawała jedno bardzo konkretne uprawnienie KNF-owi [Komisji Nadzoru Finansowego - red.]. A mianowicie możliwość wstrzymania oferty publicznej zanim ktoś straci pieniądze. Czyli przed, a nie po szkodzie. Czyli proponowaliśmy prewencję - podkreśliła gościni programu.

Jak mówił Stefaniak, sprawa ma wiele wątków. - I tu jest jeszcze moim zdaniem wątek o wiele bardziej istotny, który być może nawet nadaje się na jakąś komisję śledczą - ocenił.

- Są osoby, które są w tę sprawę zamieszane. Mówi się, że tam są opłacani jacyś adwokaci, czy są jakieś przelewy na fundacje, które mają prawo głosu w Sejmie i de facto mają prawo kształtować przepisy w Polsce. To jest poważna sprawa, o wiele bardziej niż to, czy Zonda sponsorowała jedną, czy drugą instytucję - powiedział.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Udostępnij:
Tagi:
kryptowaluty Sejm Polskie Stronnictwo Ludowe Karol Nawrocki Weto finanse Przestępstwa
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

