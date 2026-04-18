Polska Afera Zondacrypto. Stefaniak: jest wątek, który nadaje się być może na komisję śledczą Filip Czerwiński

Afera Zondacrypto. Stefaniak: jest wątek, który nadaje się być może na komisję śledczą Źródło: TVN24

Zondacrypto, giełda kryptowalut, która między innymi sponsorowała polską konferencję CPAC w 2025 roku, ma problemy z wypłacalnością. Prokuratura już wszczęła śledztwo, a sprawa ma tło polityczne. Prezydent Karol Nawrocki zawetował bowiem ustawę, która miała regulować rynek kryptoaktywów, a posłowie PiS i Konfederacji głosowali przeciw obaleniu weta.

- Doskonale widzimy, że wokół tej sprawy, tej całej Zondy, robi się taki nieelegancki smrodek, który zaczyna rozprzestrzeniać się już nie tylko w PiS-ie, ale też zaczyna gdzieś dotykać polityków Konfederacji - zauważył w "Faktach po Faktach" w TVN24 Jakub Stefaniak, poseł PSL i zastępca szefa kancelarii premiera.

Jak tłumaczył, nie przekonują go argumenty, że zawetowana ustawa była za długa. - Jeżeli pan Nawrocki zawetował ustawę, to pozostaje podstawowe pytanie: jakich interesów on broni? I to jest coś, co uważam, że dzisiaj też powinno być wyjaśnione - przekonywał.

Czy potrzebna jest komisja śledcza?

Kamila Gasiuk-Pihowicz, posłanka KO, oceniła z kolei, że weto prezydenta ujawniło jego intencje. Jej zdaniem Karol Nawrocki stanął po stronie spółki, która "była kiedyś zasilona pieniędzmi rosyjskiej mafii". Zwróciła też uwagę na lidera Konfederacji, Sławomira Mentzena, który według jej informacji ma majątek w kryptowalutach.

- Ustawa o KNF-ie dawała jedno bardzo konkretne uprawnienie KNF-owi [Komisji Nadzoru Finansowego - red.]. A mianowicie możliwość wstrzymania oferty publicznej zanim ktoś straci pieniądze. Czyli przed, a nie po szkodzie. Czyli proponowaliśmy prewencję - podkreśliła gościni programu.

Jak mówił Stefaniak, sprawa ma wiele wątków. - I tu jest jeszcze moim zdaniem wątek o wiele bardziej istotny, który być może nawet nadaje się na jakąś komisję śledczą - ocenił.

- Są osoby, które są w tę sprawę zamieszane. Mówi się, że tam są opłacani jacyś adwokaci, czy są jakieś przelewy na fundacje, które mają prawo głosu w Sejmie i de facto mają prawo kształtować przepisy w Polsce. To jest poważna sprawa, o wiele bardziej niż to, czy Zonda sponsorowała jedną, czy drugą instytucję - powiedział.

