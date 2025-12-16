Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Zandberg: nie musi nas nikt rozgrywać, kiedy rozgrywamy się sami

Adrian Zandberg
Zandberg: nie musi nas nikt rozgrywać, kiedy rozgrywamy się sami
Źródło: Kropka nad i TVN24
Zdaniem Adriana Zandberga otwarty konflikt między prezydentem a premierem osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej. W "Kropce nad i" lider partii Razem wyraził opinię, że głowa państwa i szef rządu "przerzucają się filmikami jak nastoletnie influencerki".

Odkąd Karol Nawrocki objął urząd prezydenta, coraz gorętszy staje się spór między nim a rządem w sprawach dotyczących między innymi polityki zagranicznej. We wtorek szef rządu powiedział, że prezydent nie odbiera od niego telefonów.

- Nie musi nas nikt rozgrywać, kiedy rozgrywamy się sami - ocenił w "Kropce nad i" TVN24 lider partii Razem Adrian Zandberg. Jego zdaniem pozycja Polski na arenie międzynarodowej słabnie i jest to również skutkiem tego, że "świat to widzi", że jest spór między naczelnymi organami państwa polskiego. - Polska jest postrzegana jako kraj słabszy, niż jest, i tego konsekwencje widać - dodał.

- Państwa Europy Zachodniej nie widzą w nas kraju o równorzędnej sile i moim zdaniem jest to w istotnym stopniu związane z tym, że ten obraz skłócenia polskich elit politycznych Polskę osłabia - powiedział Zandberg. Wyraził opinię, że prezydent i premier powinni odbierać od siebie telefony.

W listopadzie wybuchł konflikt o nominacje na pierwsze stopnie oficerskie w ABW i SKW. To wówczas w serwisie X (dawny Twitter) premier Donald Tusk zamieścił wideo, w którym powiedział: "nie wystarczy wygrać wyborów, żeby być prezydentem". Karol Nawrocki odpowiedział mu swoim nagraniem, w którym ocenił: "żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na X".

CZYTAJ WIĘCEJ: "Nie będzie żadnej gry". O co właściwie chodzi w sporze o nominacje?

- Byłbym spokojniejszy o naszą wspólną przyszłość, gdybym, jak wchodzę na Twittera, nie zadawał sobie pytania, czy dzisiaj premier mojego kraju i prezydent mojego kraju będą się przerzucać filmikami jak nastoletnie influencerki - skomentował Adrian Zandberg.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zbigniew Bogucki
Nawrocki "nie odbiera telefonu" od Tuska? Odpowiedź szefa prezydenckiej kancelarii
Marcin Przydacz
Otoczenie Nawrockiego "znowu poskarżyło się w Białym Domu"
Katarzyna Kowalska
Attache wojskowy RP w USA gen. Krzysztof Nolbert (zdjęcie z 2021 r.)
Szef MON: ludzie prezydenta nie dopuścili polskiego generała do rozmów z Amerykanami

"Nowa Lewica jest prostą kontynuacją SLD"

W programie poruszony został także temat sytuacji po lewej stronie sceny politycznej. Niedawno Włodzimierz Czarzasty został wybrany na przewodniczącego Nowej Lewicy, podczas gdy wcześniej był współprzewodniczącym, obok Roberta Biedronia. Dla przypomnienia: Nowa Lewica powstała po połączeniu SLD i Wiosny. Partia Razem była wraz z Nową Lewicą z Klubie Parlamentarnym Lewicy, ale opuściła go w październiku 2024 roku.

Gość Moniki Olejnik roześmiał się, kiedy prowadząca nazwała Włodzimierza Czarzastego "nowym liderem Lewicy". - Nowa Lewica jest prostą kontynuacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej - ocenił.

- Nie mówię tutaj tylko o Włodzimierzu Czarzastym, ale jak się spojrzy na 16 liderów wojewódzkich wybranych przez Nową Lewicę, to są ludzie SLD, starego aparatu SLD - dodał Adrian Zandberg.

"Nowa Lewica jest prostą kontynuacją Sojuszu Lewicy Demokratycznej"
Źródło: Kropka nad i TVN24

Lider partii Razem wytłumaczył też, dlaczego dzisiaj są w opozycji, chociaż startowali w wyborach z jednej listy Lewicy. - My żeśmy się umówili na pewien bardzo konkretny program w 2023 roku, idąc do wyborów. I ja bardzo poważnie mówiłem ludziom na spotkaniach wyborczych, że mamy program, którego celem jest skrócenie kolejek do lekarza. Nowa Lewica zgodziła się na to, żeby nic nie zmieniać w ochronie zdrowia i mamy dzisiaj dłuższe kolejki do lekarza - powiedział gość "Kropki nad i".

Zandberg wymienił, co partia Razem chciałaby zmienić w ochronie zdrowia: umożliwienie wypisywanie skierowań także pielęgniarkom i fizjoterapeutom, sprawienie, żeby osoba, która nie przyjdzie na umówioną wizytę, spadała "na dół" w kolejce, oraz usunięcie "przywilejów", czyli systemu, w którym bogaty rolnik płaci znacznie mniejszą składkę zdrowotną niż biedniejsza osoba na etacie.

Na pytanie Moniki Olejnik, czy byłoby łatwiej realizować te pomysły, będąc w rządzie, jej gość odpowiedział: "widzimy, jak to wychodzi Nowej Lewicy". - Doprowadzili do wydłużenia kolejek do lekarza w tym momencie - ocenił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czarzasty Kongres Lewicy
"Mogę zdradzić kulisy". Tak Lewica wybrała przewodniczącego
Włodzimierz Czarzasty
Lewica wybrała nowego przewodniczącego. "Będzie weto za weto"
Tomasz Trela
Co czeka Lewicę? Trela o "planie marzeń"
OGLĄDAJ: W co gra Nawrocki? "Poziom konfliktu szkodliwy dla państwa"
pc

W co gra Nawrocki? "Poziom konfliktu szkodliwy dla państwa"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Adrian ZandbergDyplomacjaKarol NawrockiDonald TuskMedia społecznościowePartia RazemLewicaNowa LewicaOchrona zdrowiaSojusz Lewicy DemokratycznejWiosna BiedroniaWłodzimierz Czarzasty
Czytaj także:
imageTitle
Shiffrin śrubuje rekord. Doskonała forma przed igrzyskami
Najnowsze
Piotr Mueller, Mateusz Morawiecki i Janusz Cieszyński
"Po każdej imprezie jest też afterek". Dwa wigilijne spotkania PiS-u
Polska
Mgła
Niebezpieczne warunki na drogach. Tu trzeba uważać
METEO
eurojackpot shutterstock_1603798027
Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
imageTitle
"Chcieli, żebym odszedł". Lider Manchesteru United rozczarowany
Najnowsze
Kontrowersje dotyczące ataku USA na łódź, na której miało dojść do przemytu narkotyków
"Śmiercionośne ataki kinetyczne na trzy statki". Kolejne uderzenia amerykańskiego wojska
Najnowsze
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
METEO
shutterstock_1981384913_1
Nowy podatek coraz bliżej. Wiceminister ujawnił szczegóły
BIZNES
Zbigniew Bogucki
Nawrocki "nie odbiera telefonu" od Tuska? Odpowiedź szefa prezydenckiej kancelarii
Polska
imageTitle
Lewandowski w ostatnim momencie wypadł z kadry Barcelony na mecz
EUROSPORT
Jelenia Góra
Była "naprawdę wspaniałą dziewczynką". Prezydent Jeleniej Góry o zamordowanej 11-latce
Polska
Pożar warsztatu w Sulejówku
Ogień w warsztacie samochodowym, 24 osoby musiały opuścić mieszkania
WARSZAWA
Susie Wiles i Donald Trump
Prezydent ma "osobowość alkoholika", Vance to "teoretyk spiskowy". Mocne słowa prawej ręki Trumpa
Świat
imageTitle
Mecz Barcelony opóźniony ze względów bezpieczeństwa
EUROSPORT
"Franz Kafka" reż. Agnieszka Holland
"Franz Kafka" poza oscarową "krótką listą". Łukasz Żal z szansą na nominację
Kultura i styl
imageTitle
Tuż za metą wyrzuciło ją w powietrze. Potem uderzyła w bandę
EUROSPORT
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
METEO
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zaginiona 10-latka odnaleziona
Łódź
imageTitle
Świątek ruszyła z pomocą. Musiała dokonać trudnego wyboru
EUROSPORT
Anglia, Wielka Brytania, Londyn droga M25
"Przepraszamy poszkodowanych". Tysiące kierowców niesłusznie ukaranych
BIZNES
Świadek strzelaniny w Sydney samodzielnie rozbroił napastnika
"Zawsze był odważny i dzielny". Bliscy o bohaterze z Sydney
Świat
Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
Będą zużywać mniej energii elektrycznej. Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi
WARSZAWA
Wojciech Szczęsny przed El Clasico
Szczęsny daleko w plebiscycie FIFA. Lista wszystkich laureatów
EUROSPORT
imageTitle
FIFA ogłosiła piłkarkę i piłkarza roku
EUROSPORT
Ośmiolatek wjechał na hulajnodze pod samochód
Groźny wypadek ośmiolatka na hulajnodze
Olsztyn
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja wycofywane z obrotu. Ostrzeżenie
BIZNES
Widok z orbity Ziemi
Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane
METEO
imageTitle
Wybrano najładniejsze gole roku
EUROSPORT
Polski paszport (ilustracyjne)
Na lotnisku dowiedział się, że jest poszukiwany i ma nieważny paszport
Katowice
Marcin Przydacz
Otoczenie Nawrockiego "znowu poskarżyło się w Białym Domu"
Katarzyna Kowalska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica