Świętujemy 25-lecie u podnóża Tatr. "Mamy dla państwa pewne niespodzianki"

Świętujemy 25-lecie w Zakopanem

Zakopane to siódmy przystanek w ramach jubileuszowej trasy TVN24 po Polsce - "Jesteśmy stąd". Po godzinie 6 przywitali państwa z Gubałówki dziennikarze TVN24 i "Faktów" TVN Anna Seremak, Renata Kijowska i Maciej Stasiński.

- Bardzo cieszymy się na spotkanie z państwem. Będziemy na państwa czekać praktycznie cały dzień, więc jeśli ktoś jeszcze nie jest w Zakopanem, to zapraszamy - mówiła Seremak.

Renata Kijowska, Maciej Stasiński i Anna Seremak na Gubałówce

Prezenterka TVN24 podkreślała, że na Planu Niepodległości czeka na widzów wiele atrakcji. - Mamy dla państwa pewne niespodzianki - zachęcała.

Wśród zaproszonych gości będą między innymi: snowboardziści Aleksandra Król-Walas - dwukrotna brązowa medalistka mistrzostw świata oraz Oskar Kwiatkowski - mistrz świata i olimpijczyk, Andrzej Gąsienica czyli Jędrek z Zakopanego oraz słynny kucharz Andrzej Polan, który pochodzi z Małopolski.

O godzinie 12 widzowie będą mogli obejrzeć na żywo program "Loża prasowa", który poprowadzi jego gospodyni Małgorzata Łaszcz.

Na miejscu jest też Dorota Gardias, która przedstawia najświeższą prognozę pogody dla Polski.

Urodzinowa trasa TVN24 "Jesteśmy stąd"

Z okazji naszego ćwierćwiecza, w ramach trasy "Jesteśmy stąd", odwiedzamy miasta i regiony, z którymi związane są osoby tworzące TVN24. W ostatnich tygodniach byliśmy już w Siemiatyczach, Kazimierzu Dolnym, Bielsku-Białej, Łodzi, Lądku-Zdroju i Mińsku Mazowieckim. Na każdym przystanku trasy widzowie mogą sprawdzić się w roli reportera, zwiedzić nowoczesny wóz transmisyjny, napić pysznej kawy i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o to, by informacje zostały przekazane w rzetelny sposób.