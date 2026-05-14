Opole Kopnął ją byk, kobieta nie żyje

Do zdarzenia doszło w powiecie oleskim w województwie opolskim

Olescy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w środę około godziny 14 w miejscowości Turza w gminie Dobrodzień (Opolskie).

"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-letnia kobieta weszła do zagrody, gdzie kopnął ją byk" - informuje policja w Olesnie.

Byk śmiertelnie zaatakował kobietę

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Pomimo podjętej reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Zmarła na miejscu" - dodaje policja.

34-latka zmarła mimo reanimacji

