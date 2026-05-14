Kopnął ją byk, kobieta nie żyje
Olescy policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego zdarzenia, do którego doszło w środę około godziny 14 w miejscowości Turza w gminie Dobrodzień (Opolskie).
"Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-letnia kobieta weszła do zagrody, gdzie kopnął ją byk" - informuje policja w Olesnie.
Kobiety nie udało się uratować
Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
"Pomimo podjętej reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Zmarła na miejscu" - dodaje policja.
Źródło: tvn24.pl