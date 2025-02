W zoo padło 11 kangurów. Są wyniki pierwszych badań

- Nie są znane przyczyny śmierci 11 kangurów z opolskiego zoo. Do zdarzenia doszło na przestrzeni kilku dni. Po tym, jak 12 stycznia padły trzy pierwsze osobniki. U pozostałych osobników monitorowano stan zdrowia, a także podawano im leki wzmacniające, co jest standardową procedurą w takich przypadkach. W tym samym czasie lekarz weterynaryjny z ogrodu przeprowadził sekcję zwłok i pobrał próbki, które zostały przesłane do Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Opolu, który po wykonaniu badań wykazał, że do śmierci nie doszło w skutek zatrucia karmą - poinformowała Aleksandra Czechowska, zastępca dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu.

- Zwłoki trzech zwierząt przekazano Wydziałowi Weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego do wykonania badań pośmiertnych - m.in. histopatologię, toksykologię i bakteriologię. Ogród czeka na ich wyniki. Na ten moment nie są znane przyczyny śmierci zwierząt tym bardziej, że nie wykazywały one żadnych objawów klinicznych - dodała Aleksandra Czechowska.

Wstępne wyniki

Ogród zoologiczny przesłał do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu także próbki karmy podawanej zwierzętom.

- Została wykonana sekcja u wszystkich kangurów, które zostały do nas dostarczone. Pobrano wycinki do badań histopatologicznych, badanie bakteriologiczne również jest w toku, dodatkowo materiał będzie skierowany na badanie toksykologiczne. Ze wstępnych badań wynika, że była to infekcja dróg oddechowych zarówno górnych, jak i dolnych. Wygląda to na jakiś stan zapalny płuc - poinformowała dr Małgorzata Kandefer-Gola z katedry patologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.