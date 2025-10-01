Ciężarna kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Nagranie

Do potrącenia kobiety doszło, w środę, 1 października przed godziną 12 w strefie zamieszkania na rynku w Namysłowie.
"Kierujący samochodem dostawczym, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się już na przejściu i doprowadził do jej potrącenia" - informuje namysłowska policja.
Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, ratowników medycznych i straż pożarną.
Ciężarna trafiła do szpitala
Jak ustalili policjanci, 63-letni kierujący toyotą oraz 30-letnia piesza byli trzeźwi. Poszkodowana kobieta, która jest w piątym miesiącu ciąży, została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Policjanci zabezpieczyli samochód i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Namysłów