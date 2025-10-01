Ciężarna kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Nagranie

Potrącenie ciężarnej kobiety na przejściu w Namysłowie Źródło: Policja Namysłów

Do potrącenia kobiety doszło, w środę, 1 października przed godziną 12 w strefie zamieszkania na rynku w Namysłowie.

"Kierujący samochodem dostawczym, skręcając w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie znajdującej się już na przejściu i doprowadził do jej potrącenia" - informuje namysłowska policja.

Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, ratowników medycznych i straż pożarną.

Ciężarna trafiła do szpitala

Jak ustalili policjanci, 63-letni kierujący toyotą oraz 30-letnia piesza byli trzeźwi. Poszkodowana kobieta, która jest w piątym miesiącu ciąży, została przewieziona do szpitala, gdzie przechodzi szczegółowe badania. Policjanci zabezpieczyli samochód i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

