Chłopiec jechał rowerem, zaatakowały go dwa psy
W miejscowości Maciowakrze (Opolskie) pies zaatakował 9-latka - takie zgłoszenie otrzymał w piątek przed godziną 16 dyżurny policji w Kędzierzynie Koźlu. Na miejsce pojechał patrol.
Policjanci ustalili, że dziewięcioletni chłopiec, jadąc na rowerze, został zaatakowany przez dwa psy rasy owczarek niemiecki, które uciekły z posesji przez otwartą bramę.
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Ma obrażenia rąk, nóg i głowy
Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzęta uciekły, gdy 25-letnia kobieta otworzyła ich kojec, żeby je napoić. - W wyniku ataku chłopiec doznał obrażeń rąk, nóg i głowy. Został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala - przekazała mł. asp. Klaudia Tokarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
Wiadomo, że oba psy były pod opieką weterynarza i przeszły wymagane szczepienia.
Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. - Przypominamy, że jest obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierząt, kto nie zachowuje zwykłych lub nadzwyczajnych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega ograniczaniu wolności, grzywnie do tysiąca złotych albo karze nagany - dodała policjantka.
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