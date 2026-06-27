Opole Chłopiec jechał rowerem, zaatakowały go dwa psy Oprac. Aleksandra Arendt-Czekała |

Jak zachować się, gdy zaatakuje nas agresywny pies? Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Michael J Magee/Shutterstock

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W miejscowości Maciowakrze (Opolskie) pies zaatakował 9-latka - takie zgłoszenie otrzymał w piątek przed godziną 16 dyżurny policji w Kędzierzynie Koźlu. Na miejsce pojechał patrol.

Policjanci ustalili, że dziewięcioletni chłopiec, jadąc na rowerze, został zaatakowany przez dwa psy rasy owczarek niemiecki, które uciekły z posesji przez otwartą bramę.

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Ma obrażenia rąk, nóg i głowy

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzęta uciekły, gdy 25-letnia kobieta otworzyła ich kojec, żeby je napoić. - W wyniku ataku chłopiec doznał obrażeń rąk, nóg i głowy. Został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala - przekazała mł. asp. Klaudia Tokarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Wiadomo, że oba psy były pod opieką weterynarza i przeszły wymagane szczepienia.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. - Przypominamy, że jest obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierząt, kto nie zachowuje zwykłych lub nadzwyczajnych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega ograniczaniu wolności, grzywnie do tysiąca złotych albo karze nagany - dodała policjantka.

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