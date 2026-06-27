Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Opole

Chłopiec jechał rowerem, zaatakowały go dwa psy

|
Chłopca zaatakowały dwa owczarki niemieckie
Jak zachować się, gdy zaatakuje nas agresywny pies?
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: Michael J Magee/Shutterstock
Dziewięcioletni chłopiec, którego w Opolskiem pogryzły dwa psy, został przetransportowany do szpitala. Zwierzęta uciekły ze swojej posesji. Policja przekazała, jakie są wstępne ustalenia.

W miejscowości Maciowakrze (Opolskie) pies zaatakował 9-latka - takie zgłoszenie otrzymał w piątek przed godziną 16 dyżurny policji w Kędzierzynie Koźlu. Na miejsce pojechał patrol.

Policjanci ustalili, że dziewięcioletni chłopiec, jadąc na rowerze, został zaatakowany przez dwa psy rasy owczarek niemiecki, które uciekły z posesji przez otwartą bramę.

Czytaj też: Jak się zachować w przypadku agresywnego psa?

Ma obrażenia rąk, nóg i głowy

Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzęta uciekły, gdy 25-letnia kobieta otworzyła ich kojec, żeby je napoić. - W wyniku ataku chłopiec doznał obrażeń rąk, nóg i głowy. Został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do szpitala - przekazała mł. asp. Klaudia Tokarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Wiadomo, że oba psy były pod opieką weterynarza i przeszły wymagane szczepienia.

Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci. - Przypominamy, że jest obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierząt, kto nie zachowuje zwykłych lub nadzwyczajnych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega ograniczaniu wolności, grzywnie do tysiąca złotych albo karze nagany - dodała policjantka.

ZOBACZ TEŻ: Pogryzienie przez psa – pierwsza pomoc, procedury, odszkodowanie

ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
53 min
Amira Smajic
Była wtyką dziennikarzy w półświatku. Przypadkiem odkryli druzgocącą prawdę
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Źródło: TVN24
Tagi:
zwierzętaPolicjadzieci
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wojskowa ciężarówka uderzyła w drzewo. Dwóch żołnierzy rannych
Olsztyn
Sinice w okolicach Mielna i Sarbinowa
Sinice w Bałtyku. Tu nie można się kąpać
Trójmiasto
Bójka w gruzińskim parlamencie
Od słów do rękoczynów. Bójka w parlamencie
Świat
Wybuch na łodzi w Nieporęcie
Wybuch gazu na łodzi w Nieporęcie. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Upał w mieście
Temperatura rośnie. Gdzie jest najgoręcej
METEO
Policjanci ruszyli w pościg (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca w czasie pościgu uderzył w słup i uciekł. Szuka go policja
Kielce
shutterstock_2608876927
Euro w Polsce? Były członek RPP wyjaśnia
BIZNES
imageTitle
Wybuch trenera po odpadnięciu z mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Smutny koniec turnieju w Bad Homburgu
EUROSPORT
Upał, gorąco, spiekota, żar
Ogromna spiekota. Tutaj też wydano czerwone alarmy
METEO
Stłuczka na Pradze-Południe
Prowadził auto bez butów. Doszło do stłuczki
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek pod Warszawą (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadł z drogi, uderzył w ogrodzenie i dachował
WARSZAWA
imageTitle
Mecz prawdy siatkarzy. Klucz do zwycięstwa wydaje się prosty
EUROSPORT
Aquapark we Wrocławiu
Ewakuacja aquaparku. Nowy komunikat
Wrocław
Hulajnoga (zdjęcie ilustracyjne)
Groźny trend w internecie. W szpitalach urazy głowy i kręgosłupa
imageTitle
Program sobotnich meczów mundialu. Kto dzisiaj zagra i o której godzinie?
EUROSPORT
Kurtyna wodna na Rynku Głównym w upalny dzień w Krakowie
"Ewidentny sygnał alarmowy" w czasie upałów. Na co uważać?
METEO
Polski paszport
"Plan B" na wypadek wojny. Jak paszporty zabezpieczają przyszłość
Alicja Skiba
Policja weszła na posesję (zdjęcie ilustracyjne)
Ośmiolatka pogryziona, ojciec zasłonił córkę. Nowe informacje ze szpitala
SOSNOWIEC
Klatka kluczowa-521767
Nurkowie wyłowili tonącego 17-latka. W nocy zmarł w szpitalu
Poznań
Irańczycy idą obok antyamerykańskiego muralu na ulicy w Teheranie
Wet za wet. Znów gorąco na linii USA-Iran
Świat
Policjanci odzyskali przywłaszczone luksusowe pojazdy
Policjanci odzyskali luksusowe auta. Ich wartość to blisko 1,7 mln złotych
WARSZAWA
Monika Pyrek mówi, że jest Szczecinianką z wyboru
Skakała o tyczce, mając lęk wysokości. Monika Pyrek o przełamywaniu barier
25 lat TVN24
KIJOW shutterstock_2131674583_1
Ponad 160 umów Ukrainy po konferencji w Polsce
BIZNES
Kadr na kino
Nadszedł czas "Supergirl", nowy sezon "Rodu Smoka", francuskie kina kontra tropikalne upały
KADR NA KINO
Richard Fontaine
"Tak myśli się w Waszyngtonie" o Polsce. Ekspert: jesteście na pierwszej linii
Świat
Mężczyzna schładza się przy zraszaczu, Paryż, Francja
Szpitale pod presją, odwołane imprezy. Wiadomo, kiedy upał ma zelżeć
METEO
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Niebezpieczna sytuacja w galerii handlowej. Kobieta szczuła psem innych ludzi
WARSZAWA
W Białośliwiu koło Piły zderzyły się dwa pociągi
Pociągi jeżdżą, ale po jednym torze. Naprawa drugiego wciąż trwa
Wielkopolskie
Donald Trump
100 procent. Trump grozi Europie
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica