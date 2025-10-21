W ciężarówce zapalił się silnik, autostrada była zablokowana

Pożar pojazdu ciężarowego na A4 (Opolskie) Źródło: Grzegorz/Kontakt24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Policjanci dostali zgłoszenie o pożarze we wtorek około godziny 7.30. - Otrzymaliśmy informację o tym, że na 256 kilometrze autostrady na poboczu pali się ciągnik siodłowy. Doszło do samozapłonu komory silnika - informuje Dominik Wilczek, oficer prasowy krapkowickiej komendy policji.

Do zdarzenia doszło na autostradzie między węzłami Kędzierzyn-Koźle a Krapkowice. Zablokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Po godzinie 9 puszczony został ruch wahadłowy.

Kierowca ciężarówki, 48-letni mieszkaniec Radzionkowa, wyszedł ze zdarzenia bez szwanku. Teraz mężczyzna razem z zabezpieczającym miejsce zdarzenia patrolem policji autostradowej czeka na lawetę, jednak droga jest już przejezdna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD