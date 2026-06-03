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Olsztyn

Rzucali koktajlami Mołotowa w altankę, zginęły dwie osoby. Do sądu trafił akt oskarżenia

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Do sądu trafił akt oskarżenia (zdj. ilustracyjne)
Medycy na pomoc osobom w kryzysie bezdomności (wideo z 2023 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dwóch osób w kryzysie bezdomności, do którego miało dojść w wyniku podpalenia altanki w Morągu. Oskarżono dwóch młodych mężczyzn - jeden z nich częściowo przyznał się do zarzucanych czynów.

Do Sądu Okręgowego w Elblągu trafił właśnie akt oskarżenia w sprawie zabójstwa dwóch osób, do którego doszło w styczniu 2024 roku poprzez podpalenie altanki w Morągu. W budynku przebywali 72-letnia kobieta i jej 52-letni syn, znajdujący się w kryzysie bezdomności.

Jak informowała prokuratura, wcześniej osoby te były przez kilkanaście dni nękane przez grupę nastolatków, w tym Damiana L. i Filipa R., obu podejrzanych w sprawie. Mieli oni nachodzić pokrzywdzonych, wyzywać ich, rzucać kamieniami i petardami oraz uszkadzać altankę, m.in. uniemożliwiając korzystanie z piecyka.

Według śledczych, wieczorem 5 stycznia 2024 roku Damian L. i Filip R. ponownie pojawili się na terenie ogródków działkowych. Jak ustalono, mieli oni rzucać w altankę tzw. koktajlami Mołotowa, wiedząc, że wewnątrz znajdują się ludzie. Po dokonaniu podpalenia oddalili się z miejsca zdarzenia. Nie podjęli próby udzielenia pomocy ani wezwania służb. Pożar został zauważony przez przypadkową osobę, która zawiadomiła straż pożarną.

Po ugaszeniu ognia strażacy wydobyli z altanki obie osoby, które trafiły do specjalistycznych ośrodków leczenia oparzeń. Mimo pomocy medycznej zmarły po kilkunastu dniach.

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Działali "dla zabawy i z pogardy"

Damianowi L. i Filipowi R. prokuratura zarzuciła zabójstwo dwóch osób oraz działanie z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, wskazując na pogardę wobec osób w kryzysie bezdomności. Damian L. odpowiada także za wcześniejsze nękanie pokrzywdzonych. W dniu, w którym doszło do zdarzenia, oskarżeni mieli 16 i 17 lat.

Początkowo sprawa młodszego z nastolatków została wyłączona i przekazana do wydziału rodzinnego i nieletnich Sądu Rejonowego w Ostródzie, jednak ostatecznie - na wniosek prokuratury - sąd zdecydował, że będzie on odpowiadał karnie jak osoba dorosła.

Wyłączono natomiast część materiału dotyczącego wcześniejszego nękania pokrzywdzonych przez Filipa R. i czterech innych nieletnich, przekazując go do tego samego wydziału.

Prokuratura podała, że Damian L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Z kolei Filip R. częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu i złożył wyjaśnienia. Obaj mężczyźni są obecnie aresztowani.

Za zabójstwo grozi kara nie krótsza niż 15 lat więzienia, przy czym w przypadku sprawców, którzy w chwili czynu nie mieli 18 lat, nie można orzec dożywocia. Za uporczywe nękanie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

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Maja Chwalińska
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Źródło: PAP
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Tagi:
ElblągSprawy sądowe w PolsceWarmia i Mazurypożar
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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