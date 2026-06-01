Olsztyn

Tajemnicze skrzynie na amunicję w lesie. Ustalono, do kogo należały

Żandarmeria Wojskowa
Niebezpieczne znalezisko zostało zabezpieczone przez saperów
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Żandarmeria Wojskowa poinformowała w poniedziałek, że ustaliła właściciela i pochodzenie skrzyń na amunicję znalezionych w lesie koło Nidzicy (woj. warmińsko-mazurskie). Zostały one nabyte zgodnie z prawem.

Żandarmeria prowadzi czynności procesowe w związku z otrzymanym 28 maja zgłoszeniem odnalezienia w lesie w miejscowości Januszkowo w powiecie nidzickim drewnianych skrzyń z oznaczeniami wojskowymi.

- Podjęte działania potwierdziły odnalezienie 33 skrzyń z przeznaczeniem do transportu nabojów ćwiczebnych 120 milimetrów - powiedział w sobotę rzecznik Komendanta Głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz.

Zobaczyli dowody zakupu

W poniedziałek rzecznik prasowy komendanta głównego ŻW ppłk Dariusz Rozkosz poinformował, że żandarmeria ustaliła właściciela oraz źródło pochodzenia przedmiotów.

"Osoba cywilna przedmiotowe 33 skrzynie nabyła zgodnie z prawem, przechowywała je na prywatnej działce i przedstawiła żandarmom dowody zakupu w postaci faktury VAT" - podał rzecznik.

Przypomniał, że oględziny wykluczyły, aby w skrzyniach znajdowały się jakiekolwiek niebezpieczne przedmioty. Jednocześnie - jak zaznaczył - żandarmeria apeluje o ostrożność: w przypadku natrafienia na podejrzany przedmiot nie wolno go dotykać, a zdarzenie należy zgłosić pod numer alarmowy 112.

Źródło: tvn24.pl, PAP
