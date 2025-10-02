Pijana matka dachowała w lesie. W samochodzie był jej dwuletni syn

Iława. Pijana kobieta dachowała autem, w środku było jej małe dziecko Źródło: KPP w Iławie

Do zdarzenia doszło w środę (1 października) około południa na gminne drodze Kaletka-Wiewiórka w powiecie iławskim.

Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu drogowym z udziałem samochodu osobowego. Po przyjeździe na miejsce policjanci zastali przewrócony pojazd. Podróżowały nim dwie osoby - kobieta w wieku 32-lat i jej dwuletnie syn.

Jechała za szybko i była pijana

Jak się okazało samochód dachował, ponieważ kobieta jechała za szybko, a co gorsza prowadziła pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

"Skrajną nieodpowiedzialnością wykazała się 32-latka, która nie dość, że jechała za szybko, dachowała, miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie, to jeszcze przewoziła autem swoje malutkie dziecko" - podała iławska policja.

Na szczęście 32-latce jak i jej dziecku nic poważnego się nie stało.

Policja prowadzi czynności w tej sprawie. Kobieta musi liczyć się z konsekwencjami karnymi i utratą prawa jazdy.

