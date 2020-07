Manifestanci wtargnęli na posesję, właściciele wycelowali w nich broń. "To wyglądało jak szturm na Bastylię"

Grupa ponad stu manifestantów z ruchu Black Lives Matter wtargnęła podczas niedzielnego protestu na prywatną posesję. Mieszkające tam małżeństwo wyszło na taras uzbrojone w pistolet i karabin automatyczny. - To wyglądało jak szturm na Bastylię - relacjonował właściciel rezydencji. Nagranie z incydentu obiegło internet, odbijając się szerokim echem w USA.

Po śmierci George'a Floyda, który zmarł w wyniku policyjnej interwencji w USA wybuchły protesty przeciwko brutalności stróżów prawa i systemowemu rasizmowi. Rozgorzała także debata na temat reformy policji, w tym ograniczenia jej budżetu. Bardziej radykalne środowiska nawoływały nawet do całkowitej likwidacji formacji.

W piątek burmistrz miasta Saint Louis w stanie Missouri Lyda Krewson opublikowała w mediach społecznościowych wideo, które wzbudziło liczne kontrowersje. Odczytuje na nim nazwiska i adresy osób, które napisały listy do władz, wzywając do reformy policji. Po fali krytyki burmistrz usunęła nagranie, twierdząc, że nie chciała wywoływać niepokoju. W niedzielę, w mieście zorganizowano demonstrację, w której udział wzięło około 500 osób z antyrasistowskiego ruchu Black Lives Matter, domagających się rezygnacji Krewson. Manifestanci ruszyli w stronę jej domu. Po drodze doszło jednak do incydentu.