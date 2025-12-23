"Dialog Putina z narodem" i wpadka propagandystów. "Nie wiedziałem, że mam sobowtóra"

Putin podsumowuje 2025 rok na dorocznej konferencji prasowej Źródło: Reuters

"Nie wiedziałem, że mam sobowtóra. Rosyjska telewizja najwyraźniej tak uważa" - napisał Steve Rosenberg, były korespondent BBC w Moskwie, odnosząc się do sytuacji w czasie dorocznej konferencji prasowej rosyjskiego przywódcy, która odbyła się 19 grudnia. Konferencja pod tytułem "Podsumowanie roku z Władimirem Putinem" została połączona z "dialogiem z narodem", w czasie którego Putin odpowiadał także na "pytania Rosjan".

Propagandowa telewizja Pierwyj Kanał, relacjonując to wydarzenie, postanowiła pokazać, że w konferencji przywódcy, podsumowującej mijający rok, wzięli udział liczni dziennikarze, w tym zachodni.

"Steve miał niejedną okazję, żeby zadać pytanie"

"Widzimy w tym miejscu także Steve'a Rosenberga" - opowiadała dziennikarka Pierwogo Kanała, rozglądając się po sali. "Po prostu, zapytajmy. Steve, która to już konferencja prasowa z Władimirem Putinem?" - zapytała mężczyznę, który nie zwrócił szczególnej uwagi na to, w jaki sposób został przedstawiony. "Nie pierwsza" - padła odpowiedź.

"To nie pierwszy raz. Steve miał już niejedną okazję, żeby zadać pytanie" - powiedziała dziennikarka państwowej telewizji.

Nie był to jednak Steve Rosenberg.

I didn't know I had a body double...Russian TV clearly thinks I do. At Vladimir Putin's press conference a reporter did a live interview with 'Steve Rosenberg' (but it wasn't me). pic.twitter.com/os0RIfFRc2 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 21, 2025 Rozwiń

Według niezależnych rosyjskich mediów dziennikarka Pierwogo Kanała mogła pomylić korespondenta BBC z dziennikarzem wojennym Siergiejem Zieninym, który pracuje w tej samej stacji.

Andrij Kowałenko, szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji napisał, że pytanie dziennikarki propagandowej telewizji "to typowy przykład tego, jak rosyjska propaganda fabrykuje 'rzeczywistość' nawet na pozornie otwartych wydarzeniach, zastępując fakty obrazami wygodnymi dla Kremla".

Odpowiedź Putina

Rosenberg był korespondentem BBC w Moskwie od 2003 roku. W 2022 roku, kiedy Rosja przypuściła atak zbrojny na Ukrainę, został redaktorem ds. Rosji w BBC News. Co ciekawe, rzeczywiście wziął udział w tegorocznej konferencji Putina. Zapytał go o przyszłość Rosji i o to, czy Kreml nadal będzie poszukiwał wrogów wewnętrznych i zewnętrznych i czy Rosja zamierza przeprowadzać nowe "operacje specjalne" (propagandowy termin agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę - red.).

Putin odpowiedział, że "nie będzie żadnych operacji, jeśli będziecie nas traktować z szacunkiem, będziecie przestrzegać naszych interesów tak samo, jak my staraliśmy się przestrzegać waszych i jeśli nas nie oszukacie, tak jak zostaliśmy oszukani przy rozszerzeniu NATO na Wschód".

I asked Vladimir Putin: “What future are you planning, are you building for your country?” Here’s his full reply. pic.twitter.com/Y0Ifs0YxZ3 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) December 20, 2025 Rozwiń

