Daniel Obajtek zadebiutuje w PE

"Spadochroniarz" jedynką PiS

Daniel Obajtek z Podkarpaciem ma niewiele wspólnego poza - co wielokrotnie podkreślał w dość nietypowej kampanii wyborczej - znajomymi i zamiłowaniem do Bieszczadów. Nietypowej, bo - w odróżnieniu do pozostałych kandydatów - nie organizował konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami. Pojawiał się w wybranych miejscach z zaskoczenia i bez wcześniejszych zapowiedzi.

To, że Obajtek był nienamierzalny dla mieszkańców Podkarpacia i większości mediów to jedno, ale co ważniejsze nie stawiał się na posiedzeniach sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej. Ostatni raz miał się stawić w Sejmie 7 czerwca.