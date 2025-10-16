Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka

Podczas konferencji Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, poinformowała o zatrzymaniu 53-letniego mężczyzny, właściciela psów, które dotkliwie, śmiertelnie pogryzły 46-letniego mężczyznę w Raculi.
- Mężczyzna został zatrzymany na polecenie naczelnika pierwszego wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Mężczyzna jest podejrzewany o popełnienie czynu polegającego na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu - przekazała Antonowicz.
Ten czyn jest zagrożony karą od pięciu lat pozbawienia wolności do dożywocia.
Poszedł na grzyby, stracił życie
Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę (12 października), w ciągu dnia. Kierowca ciężarówki zatrzymał się na MOP Racula Wschód przy trasie S3, żeby zrobić sobie przerwę w podróży. Pan Marcin pracował w firmie spedycyjnej. W wolnym czasie miał pójść zbierać grzyby w lesie, w pobliżu strzelnicy. I to tam został zaatakowany przez trzy psy, które dotkliwie go pogryzły.
Mężczyzna trafił w krytycznym stanie do Uniwersyteckiego Szpitala w Zielonej Górze. Mimo kilku operacji, nie udało się uratować jego życia. W środę rano zmarł.
Zmarły 46-latek był mieszkańcem Puław (Lubelskie). Pracował jako zawodowy kierowca firmy spedycji.
Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24