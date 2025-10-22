Logo strona główna
Lubuskie

Próbował zawrócić i wjechać na ekspresówkę pod prąd, bo tak "prowadziła go nawigacja"

Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Do zdarzenia doszło w powiecie międzyrzeckim
Źródło: Google Earth
Kierowca ciężarówki próbował zawrócić na węźle Skwierzyna Południe (Lubuskie) na drodze ekspresowej S3 i wjechać pod prąd. W rozmowie z policjantami stwierdził, że tak poprowadziła go nawigacja.

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 października). - Kierujący pojazdem ciężarowym z naczepą próbował zawrócić na węźle i wjechać na drogę S3 pod prąd - podała młodszy aspirant Alicja Kowalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

W rozmowie z policjantami stwierdził, że tak poprowadziła go nawigacja. - Na szczęście, nie doszło do bezpośredniego zagrożenia dla innych kierujących, gdyż podczas wykonywania manewru, pojazd z naczepą wjechał na pas zieleni, gdzie ugrzązł - dodała policjantka.

Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Źródło: Policja Lubuska

Na miejsce wezwano policjantów, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Aby wydostać pojazd konieczne było skorzystanie z pomocy drogowej.

Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Źródło: Policja Lubuska

- Na czas wyciągania pojazdu droga krajowa numer 24 była zamknięta. 45-letni kierujący został ukarany mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych oraz 15 punktami karnymi - przekazała młodszy aspirant Alicja Kowalczyk.

pc

Autorka/Autor: mm

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Lubuska

