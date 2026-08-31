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Lubuskie

Zaginął znany operator filmowy. Akcja poszukiwawcza na ogromną skalę

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Witold Płóciennik
Witold Płóciennik
Źródło zdj. gł.: Adam Warżawa/PAP
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Śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, quady. Policjanci, strażacy, ratownicy WOPR i pies tropiący poszukują Witolda Płóciennika, operatora filmowego znanego z takich produkcji jak między innymi "Ołowiane dzieci" czy "Klangor". Po raz ostatni był widziany w sobotę w Lubniewicach w Lubuskiem.

Wtorek to kolejny dzień poszukiwań Witolda Płóciennika. W działania - jak informuje sierżant Martyna Litka z policji w Sulęcinie - zaangażowano znaczne siły i środki. Poszukiwania prowadzone są z lądu, wody oraz z powietrza.

- Poszukiwania prowadzone są wielotorowo – zarówno na terenach leśnych i otwartych, jak i w rejonach zbiorników oraz cieków wodnych. Strażacy i ratownicy wykorzystują specjalistyczny sprzęt, w tym sonary, które pozwalają na dokładne sprawdzanie akwenów. W poszukiwaniach wykorzystywane są również nowoczesne technologie. Funkcjonariusze prowadzą działania przy użyciu dronów wyposażonych w kamery termowizyjne, umożliwiających przeszukiwanie rozległych i trudno dostępnych terenów - przekazuje policjantka.

I dodaje: - W akcję zaangażowany został również policyjny śmigłowiec, który prowadzi obserwację z powietrza i wspiera działania służb działających na ziemi. Do przeszukiwania terenu wykorzystywane są także quady, ważnym elementem prowadzonych działań jest również praca psa służbowego wyszkolonego do poszukiwania osób. Jego możliwości są wykorzystywane do sprawdzania miejsc i wyznaczania kierunków dalszych poszukiwań.

Poszukiwania Witolda Płóciennika

Informację o zaginięciu Płóciennika opublikowała policja w Sulęcinie. Funkcjonariusze proszą osoby, które mają informację o miejscu pobytu mężczyzny o pomoc.

Zaginiony ma 56 lat i 185 cm wzrostu. "Cechy charakterystyczne: broda koloru siwego, brak włosów na głowie, krępa sylwetka, plecak koloru ciemno-zielonego (moro), ubrany w krótkie spodenki koloru niebieskiego, długie ciemne skarpetki z jasnym wzorem" – podaje policja.

Operator ostatni raz był widziany w sobotę w rejonie jeziora Lubniewsko w Lubniewicach.

Informacje można przekazywać do Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie pod numerem 47 79 312 11 lub 47 79 312 12.

Źródło: tvn24.pl
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Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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