Byłe urzędniczki Ośrodka Pomocy Społecznej oskarżone o nadużycia i fałszerstwa dokumentów. Przywłaszczyły 7 milionów złotych Źródło: Policja lubuska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Cztery pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą miały nieść pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zamiast tego urzędniczki pieniądze przeznaczone na wsparcie potrzebujących, wyprowadzały na własne konta bankowe.

Przestępczy proceder czterech byłych pracownic ośrodka, w tym ówczesnej dyrektorki placówki, trwał od 2006 do 2021 roku.

- Urzędniczki wspólnie i w porozumieniu działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Poświadczały one nieprawdę w zakresie przyznanych świadczeń socjalnych określonym osobom, po czym na listach wypłat odnoszących się do wydanych decyzji, podrabiały podpisy beneficjentów. Następnie, w oparciu o te dokumenty, z rachunku bankowego ośrodka wypłacały określone sumy pieniędzy na swoje konta. W konsekwencji kobiety uczyniły sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu i przywłaszczyły w ten sposób ponad 7 milionów złotych, działając tym samym na szkodę Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą - przekazał asp. Mateusz Sławek, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Byłe urzędniczki przywłaszczyły wspólnie ponad 7 milionów złotych Źródło: Policja lubuska

Śledztwo policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim pozwoliło przerwać przestępczy proceder, który szkodził nie tylko Urzędowi Miasta w Kostrzynie nad Odrą, ale i osobom potrzebującym.

Odpowiedzą przed sądem

Byłe urzędniczki Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą usłyszały zarzuty. Odpowiedzą za nadużycie funkcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo jedna z kobiet usłyszała zarzuty przekroczenia swoich uprawnień poprzez wykorzystywanie pojazdu służbowego wraz z pracownikami ośrodka do celów prywatnych, a druga za przywłaszczenie jeszcze 14 tysięcy złotych.

Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od podejrzanych kobiet mienie w kwocie ponad 1,6 miliona złotych.

Źródło: Google Maps