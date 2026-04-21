Lubuskie

Pościg na S3 zakończony śmiercią. Śledztwo umorzone

sąd, sala sądowa, akta, rozprawa, sędzia akta sprawy
Do zdarzenia doszło w Skwierzynie
Źródło: Google Earth
Prokurator kończy postępowanie w sprawie śmierci kierowcy podczas policyjnej interwencji na drodze ekspresowej S3. W dramatycznych okolicznościach zginął obywatel Węgier, a policjant został ranny.

Do zdarzenia doszło 22 listopada 2025 roku. Policjanci ruszyli w pościg za zestawem ciężarowym. Kierowca nie reagował na sygnały do zatrzymania. Pościg trwał około 18 kilometrów i zakończył się na węźle Skwierzyna w Lubuskiem.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, mężczyzna prowadził ciężarówkę pod wpływem alkoholu i stwarzał realne zagrożenie dla innych kierowców. Po zatrzymaniu pojazdu kierowca stawiał opór. Policjanci użyli siły fizycznej, aby go obezwładnić. W trakcie interwencji ciężarówka ruszyła, bo kierowca wcześniej jej nie zabezpieczył. Pojazd najechał na 61‑letniego Liptaka G. i ranił jednego z policjantów. Kierowca zginął na miejscu - policjant doznał urazu nogi. Badania wykazały, że kierowca w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu we krwi.

Wnioski prokuratora

Prokurator sprawdzał, czy policjanci dopuścili się błędów. Analizował też możliwość nieumyślnego spowodowania śmierci. - Funkcjonariusze działali prawidłowo i zgodnie z procedurami. Do tragedii doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku - przekazała Mariola Wojciechowska‑Grześkowiak z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jak dodała, wyłączną odpowiedzialność ponosi kierowca ciężarówki. - Mężczyzna prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. Nie podporządkował się poleceniom policji. Nie zabezpieczył też pojazdu - poinformowała Mariola Wojciechowska‑Grześkowiak.

Tragiczny finał pościgu na S3. Kierowca ciężarówki nie żyje, ranny policjant
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny finał pościgu na S3. Kierowca ciężarówki nie żyje, ranny policjant

Decyzja o umorzeniu postępowania nie jest prawomocna. Stronom przysługuje zażalenie.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Maciej Kulczyński/PAP

ProkuraturaDroga ekspresowa S3Wypadek
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzył się z bramkarzem i stracił przytomność. Pomógł policjant
WARSZAWA
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
Pszczoły "zagrożeniem dla środowiska"? Co zakłada resortowy projekt
Zuzanna Karczewska
pap_20260128_35O
FBI bada przypadki zaginięcia i śmierci 11 naukowców
Świat
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
WARSZAWA
Sygnalizacja świetlna trzęsie się w wyniku trzęsienia ziemi
Samochód wpadł do dziury w asfalcie. Częściowo wstrzymano ruch pociągów
METEO
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu w Polsce (zdjęcie ilustracyjne)
Interwencja policji w muzeum Auschwitz. Zatrzymano dziewięć osób
Kraków
Christina Applegate w 2023 roku
Przyznała, że rzadko wstaje z łóżka. Aktorka o chorobie
Kultura i styl
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ukrył ciało matki w walizce i wyrzucił. Są nowe ustalenia
Białystok
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
WARSZAWA
Central Park w Nowym Jorku
Za drogi dla nowojorczyków. Masowy exodus
BIZNES
Pseudografitti na elewacji przy ul. Stradomskiej 19
W kilka sekund niweczy się efekt wielu miesięcy kosztownej pracy
Kraków
imageTitle
Poważny wypadek byłego skoczka narciarskiego na rowerze
EUROSPORT
Kierowcy mają problemy z okresowymi przeglądami technicznymi pojazdów
Robił przeglądy, ale nie zaglądał do aut. Diagnosta zatrzymany
Łódź
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Uciekają bez płacenia. Skala zjawiska gwałtownie rośnie
BIZNES
"Szpital św. Anny"
Wyjątkowa rola w popularnym serialu
Kultura i styl
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
WARSZAWA
Klienci baru rozpoznali "mężczyznę od afery maseczkowej"
Mógł cieszyć się umorzeniem i zarobionymi pieniędzmi. Zamiast tego siedzi w areszcie
Kraków
Peter Magyar rozmawia z dziennikarzami
Ultimatum Magyara. Dał im 40 dni
Świat
shutterstock_2300082133
43-latek skatował Sylwię na śmierć. Jest wyrok
Rzeszów
Lori Chavez-DeRemer
Rzekomy romans, alkohol w pracy. Kolejna dymisja w administracji Trumpa
Świat
Policja zatrzymała nastolatków, znęcających się nad rówieśnikiem
Bili, kopali i poniżali chłopca, wszystko nagrali telefonem
Trójmiasto
Temecula, Kalifornia. Pilot awaryjnie lądował balonem
Awaryjne lądowanie w ogródku. "Pilot to mistrz"
Świat
imageTitle
Wyjątkowy Tour de Pologne. Z sektorem Czesława Langa
EUROSPORT
Funkcjonariusze CBA
CBA w dwóch resortach. Ministra reaguje
Polska
Elon Musk
Kosmiczny debiut. Musk liczy na inwestorów
BIZNES
Wizualizacje "Nowego Miasta" w Krakowie
Kraków zamierza zbudować miasto w mieście. Przedsiębiorcy: chcą nas wykurzyć
Bartłomiej Plewnia
pap_20260326_1KY
Doszło do "przełomowego" spotkania. Trump "zdeterminowany"
Świat
imageTitle
Zderzenie jak z koszmaru. Trafiony nogą w głowę
EUROSPORT
Niszczył wiatę przystankową
Zniszczył wiatę przystankową. Przejeżdżała akurat policjantka. Nagranie
Białystok
Prawdopodobnie uszkodzony czołg na poligonie Hijudai w prefekturze Oita w Japonii (21.04.2026)
Tragiczny wypadek na poligonie. W czołgu wybuchł pocisk, są ofiary
Świat
