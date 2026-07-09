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Lublin

Youtuber oskarżony o przesyłanie 13-latce materiałów pornograficznych

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Źródło wideo: Justyna Zuber/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Prokuratura Okręgowa w Lublinie oskarżyła 31-letniego Wojciecha K., youtubera znanego pod pseudonimem Vojtaz, o przestępstwo seksualne. Według ustaleń śledczych w 2014 roku przesyłał 13-latce przez internet materiały pornograficzne. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do trzech lat więzienia.

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia w tej sprawie poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Według ustaleń śledczych 13-latka poznała Wojciecha K. przez internet w 2014 roku podczas wspólnych nagrań materiałów wideo z popularnej gry, do których uczestnicy podkładali dubbing, a gotowe filmy publikowali w znanym serwisie muzycznym. Początkowe rozmowy na czacie grupowym z czasem przeniosły się na grunt prywatny.

Youtuber przesyłał małoletniej "materiały o charakterze pornograficznym"

Zdaniem śledczych materiał dowodowy wykazał, że oskarżony miał pełną świadomość wieku dziewczyny, bo otwarcie mówiła o tym, że uczęszcza do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz na jej profilu na platformie internetowej widniała ikona informująca o wieku - początkowo 13, a następnie 14 lat.

Według prokuratury youtuber znany pod pseudonimem Vojtaz przesyłał - od 3 lipca do 18 listopada 2014 roku - małoletniej przez internet materiały o charakterze pornograficznym. "W celu zaspokojenia własnego popędu płciowego oskarżony transmitował oraz przesyłał zdjęcia przedstawiające obnażone swoje narządy płciowe oraz utrwalone czynności seksualne, w tym akty autoseksualne (masturbację)" - napisano w komunikacie.

W trakcie śledztwa pokrzywdzona potwierdziła te ustalenia i przyznała, że na przełomie lat 2013-2014 musiała korzystać z pomocy psychologicznej.

Nie przyznał się do zarzutów

Podejrzany nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Nie był wcześniej karany. W ocenie biegłych z zakresu psychiatrii i seksuologii był w pełni poczytalny.

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie zeznań świadka, który trzy lata temu opublikował w internecie film dotyczący działalności oskarżonego, z którego wynikało, że youtuber w 2014 r. dopuścił się prezentowania treści pornograficznych małoletniej dziewczynie.

Termin pierwszej rozprawy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód nie został jeszcze wyznaczony. Za zarzucane oskarżonemu czyny grozi do trzech lat więzienia. 

Źródło: PAP
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Tagi:
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