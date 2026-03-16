Jechał z prędkością 209 kilometrów na godzinę trasą S17

Do zdarzenia doszło w powiecie puławskim Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z puławskiej drogówki zatrzymali kierowcę Tesli, który w miejscowości Parafianka na drodze ekspresowej S17 jechał z prędkością 209 kilometrów na godzinę.

Podczas sprawdzania danych mężczyzny w policyjnym systemie okazało się, że miał już na koncie podobne wykroczenie po wejściu w życie nowego taryfikatora mandatów. Dlatego funkcjonariusze nałożyli na niego karę w ramach "recydywy", czyli w podwójnej wysokości.

35-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz 15 punktami.

209 kilometrów na godzinę - z taką prędkością jechał kierowca Tesli Źródło: KPP w Puławach

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierowcy, którzy w ciągu dwóch lat ponownie popełnią jedno z najpoważniejszych wykroczeń drogowych - takich jak znaczne przekroczenie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy złamanie zakazu wyprzedzania - muszą liczyć się z podwojeniem mandatu.