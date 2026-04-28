Jolanta i Alicja wzięły ślub w Portugalii. Jest decyzja polskiego sądu

WSA w Lublinie rozpatrywał we wtorek skargę Jolanty i Alicji, którym odmówiono transkrypcji aktu ich ślubu, czyli przeniesienia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru.

Sąd zobowiązał kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie do przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa legalnie zawartego przez dwie kobiety w lipcu 2023 roku w Portugalii. Wyznaczył na to termin 30 dni od dnia zwrotu akt administracyjnych, co nastąpi po uprawomocnieniu się wyroku.

Odmowy kierownika i wojewody

Kierownik USC w Lublinie w październiku 2023 roku odmówił wpisania aktu ślubu do krajowych ksiąg stanu cywilnego. Decyzję tę kobiety zaskarżyły do wojewody lubelskiego, który 6 grudnia 2023 roku utrzymał ją w mocy. Wtedy kobiety złożyły skargę do sądu administracyjnego.

Alicja i Jolanta w 2023 roku wzięły ślub na Maderze Źródło: archiwum prywatne

Sąd powołał się na orzeczenie TSUE

Sąd w Lublinie przy wydaniu orzeczenia powoływał się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), a następnie Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) wydane w podobnej sprawie dotyczącej transkrypcji aktu ślubu dwóch mężczyzn zawartego w Niemczech.

Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju UE, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje takich związków. NSA zobowiązał kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do transkrypcji niemieckiego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego.