Lublin "Ścigał się" z nieoznakowanym radiowozem. Był pijany i ma sądowy zakaz

Obowiązkowy kurs reedukacyjny dla pijanych kierowców zdrożeje pięciokrotnie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP Lublin

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Do zdarzenia doszło w niedzielę (12 lipca) rano na alei Tysiąclecia w Lublinie. Policjanci jadący nieoznakowanym radiowozem BMW zauważyli kierującego Skodą, który na ich widok zaczął gwałtownie przyspieszać. Nie wiedział, że próbuje "ścigać się" z policyjnym samochodem.

"30-latek jechał 102 kilometry na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Podczas kontroli policjanci zwrócili również uwagę na zmodyfikowany układ wydechowy w jego pojeździe" - przekazał podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Kierowca za kółko wsiadł pomimo zakazu i po alkoholu Źródło zdjęcia: KMP Lublin

Jechał na zakazie, miał blisko promil

W trakcie sprawdzania kierującego w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna ma roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Dodatkowo badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu.

30-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Usłyszał już zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości pomimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W poniedziałek prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policji.

Sprawa trafi przed sąd

Za popełnione przestępstwo grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości.

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