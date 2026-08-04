Rozpędził Mercedesa do 257 km/h. Nagranie zamieścił w sieci
W połowie lipca w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie przedstawiające samochód osobowy jadący drogą ekspresową S17 w kierunku Bełżca. Na około 30-sekundowym filmie widać, jak kierujący rozpędza auto do 257 kilometrów na godzinę, przekraczając dopuszczalną prędkość o 137 kilometrów na godzinę.
Kierowca namierzony i ukarany
Ustaleniem tożsamości kierowcy zajęli się tomaszowscy policjanci. Analiza zgromadzonych informacji doprowadziła policjantów do 31-letniego mieszkańca gminy Tarnawatka. Mężczyzna przyznał, że to on kierował Mercedesem i opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Ponieważ przebywał za granicą, czynności z jego udziałem przeprowadzono po jego powrocie do kraju.
31-latek dobrowolnie poddał się karze. Został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych.
Policja apeluje
Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych o najtragiczniejszych skutkach, a chwila nieuwagi lub nierozważna decyzja za kierownicą mogą doprowadzić do tragedii. Funkcjonariusze apelują o przestrzeganie ograniczeń i odpowiedzialną jazdę, podkreślając, że brawura oraz lekceważenie przepisów stwarzają zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu.