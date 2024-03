czytaj dalej

Po tym, jak "Nowa Trybuna Opolska" napisała o "taśmach posła Gomoły", Adam Gomoła zawiesza swoją działalność w klubie parlamentarnym Polski 2050-Trzeciej Drogi i swoje członkostwo w partii - przekazał wiceprzewodniczący partii Polska 2050 Michał Kobosko w rozmowie z TVP Info. Najmłodszy poseł tej kadencji dostał się do Sejmu w wieku 24 lat. Do głosowania na niego zachęcał Szymon Hołownia. - To jest człowiek energia. Lepsza niż króliczki z reklam z bateriami, lepsza niż drinki energetyczne. Ten człowiek jest naprawdę w stanie ruszyć z posad bryłę świata - mówił.