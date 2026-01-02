Jej partner wrócił do domu, ona została na przystanku. Szukają jej do dzisiaj

Powiat bialski Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazała policja, pani Grażyna 22 grudnia w miejscowości Błonie około godziny 19:45 wyszła ze sklepu wspólne z partnerem, po czym udali się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego. Mężczyzna wrócił do domu sam, kobieta została na przystanku. "Do chwili obecnej zaginiona nie nawiązała kontaktu z rodziną" - przekazała policja.

Rysopis zaginionej

Zaginiona kobieta ma około 160 cm wzrostu, normalną sylwetkę. Ma blond włosy, niebieskie oczy i niepełne uzębienie - nosi protezę dolnej i górnej szczęki.

W dniu zaginięcia ubrana była w szare spodnie w kratę, czarne trzewiki, ortalionową, beżową kurtkę do pasa, żółtą torebkę. Kobieta nie miała przy sobie telefonu komórkowego.

Zaginiona Grażyna Kaźmierczak znana jest także pod pseudonimem "Madzia".

Zaginiona Grażyna Kaźmierczak Źródło: KMP Biała Podlaska

Apel policji

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jej pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. Informacje można przekazywać do dyżurnego KMP w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu 47 814 12 10 lub na numer alarmowy 112.

Każda przekazana informacja może okazać się pomocna w prowadzonych czynnościach.