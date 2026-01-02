Jej partner wrócił do domu, ona została na przystanku. Szukają jej do dzisiaj

Jak przekazała policja, pani Grażyna 22 grudnia w miejscowości Błonie około godziny 19:45 wyszła ze sklepu wspólne z partnerem, po czym udali się w rejon znajdującego się nieopodal przystanku autobusowego. Mężczyzna wrócił do domu sam, kobieta została na przystanku. "Do chwili obecnej zaginiona nie nawiązała kontaktu z rodziną" - przekazała policja.
Rysopis zaginionej
Zaginiona kobieta ma około 160 cm wzrostu, normalną sylwetkę. Ma blond włosy, niebieskie oczy i niepełne uzębienie - nosi protezę dolnej i górnej szczęki.
W dniu zaginięcia ubrana była w szare spodnie w kratę, czarne trzewiki, ortalionową, beżową kurtkę do pasa, żółtą torebkę. Kobieta nie miała przy sobie telefonu komórkowego.
Zaginiona Grażyna Kaźmierczak znana jest także pod pseudonimem "Madzia".
Apel policji
Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca jej pobytu, proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. Informacje można przekazywać do dyżurnego KMP w Białej Podlaskiej pod numerem telefonu 47 814 12 10 lub na numer alarmowy 112.
Każda przekazana informacja może okazać się pomocna w prowadzonych czynnościach.
Autorka/Autor: ms/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Biała Podlaska