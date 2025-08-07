Uderzył w bok ciągnika z naczepą. Dwie osoby ranne

Strażacy, jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zostali zaalarmowani o godzinie 11:15. - Do wypadku doszło na drodze krajowej numer 74, która po zdarzeniu była całkowicie zablokowana - opowiada strażak. Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, w tym dwa strażaków-ochotników.
- W zdarzeniu ucierpieli dwaj mężczyźni, kierowcy obu pojazdów. Do jednego z nich dostęp musieli wykonać strażacy - przekazuje bryg. Pawlak.
Nie ustąpił pierwszeństwa
Aspirant sztabowy Izabela Gajewska z piotrkowskiej komendy powiatowej przekazuje, że okoliczności wypadku będą badane przez policję na podstawie zgromadzonych dowodów.
- Wszystko wskazuje na to, że do zdarzenia doprowadził 40-letni traktorzysta, który, jadąc z dwoma przyczepami, wykonał manewr skrętu w lewo w taki sposób, że wymusił pierwszeństwo nad jadącym z naprzeciwka samochodem marki Toyota - mówi policjantka.
Za kierownicą samochodu osobowego jechał 51-latek, którego obrażenia były na tyle poważne, że wymagał on hospitalizacji.
- Obaj uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - zaznacza asp. sztab. Gajewska.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KW PSP Łódź