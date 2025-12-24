Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zderzenie pięciu aut na autostradzie A2

Zderzenie 5 samochodów na autostradzie A2. Poszkodowane 4-letnie dziecko
Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A2
Źródło: KM PSP w Skierniewicach
Pięć samochodów osobowych zderzyło się na autostradzie A2 na wysokości Woli Szydłowieckiej koło Skierniewic (Łódzkie). Jeden pas ruchu w kierunku Poznania jest zablokowany.

Do zdarzenia doszło około godziny 11.30 na autostradzie A2 na wysokości Woli Szydłowieckiej, na pasie w kierunku Poznania. Służby otrzymały informację o zderzeniu pięciu samochodów osobowych. "W akcji brały udział zastępy straży pożarnej z powiatów skierniewickiego oraz żyrardowskiego, policja i jeden Zespół Ratownictwa Medycznego. W autach było 14 osób, poszkodowane jest jedno dziecko" - podali strażacy ze Skierniewic w poście w mediach społecznościowych. Rzecznik PSP w Skierniewicach, st. kpt. Bartłomiej Wójcik przekazał przed godziną 13 w rozmowie z tvn24.pl, że poszkodowane zostało czteroletnie dziecko, które pojedzie do szpitala na badania.

Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A2
Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A2
Źródło: KM PSP w Skierniewicach
Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A2
Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A2
Źródło: KM PSP w Skierniewicach

Jeden pas autostrady przejezdny

- Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny tego zdarzenia. Mogę potwierdzić, że do zdarzenia doszło na 411 kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania, w zderzeniu brało udział pięć samochodów. Prawy pas autostrady jest już przejezdny, ruch jest spowolniony, ale się odbywa - przekazała rzeczniczka policji w Skierniewicach, mł. asp. Aneta Placek.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Skierniewicach

Udostępnij:
TAGI:
SkierniewiceŁódzkiewojewództwo łódzkieWypadkiAutostrada A2PolicjaStraż pożarnaZespół Ratownictwa Medycznegokaretka pogotowiaruch drogowy
Czytaj także:
imageTitle
"Mieliśmy razem trenować, ale Ty się nie pojawiłeś". Poruszające pożegnanie biathlonisty
EUROSPORT
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia zakończona tragedią, nie żyje mężczyzna
Wrocław
Opady marznące, śnieg z deszczem
Tu po świętach może zrobić się ślisko
METEO
Autobus miejski między rogatkami, Kraków
Autobus z pasażerami utknął między rogatkami. Kierowca ukarany mandatem
Kraków
santander-shutterstock_2283626043
Koniec Santandera, początek Erste. Co to oznacza dla klientów
BIZNES
Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu
Po domowej awanturze święta spędzi w areszcie
Kraków
imageTitle
Kardiochirurg nowym współwłaścicielem Wisły Kraków
EUROSPORT
Thierry Breton
Były unijny komisarz z zakazem wjazdu do USA, w tle oskarżenia o cenzurę. "Forma zastraszania"
Świat
mikolaj prezenty sanie AdobeStock_126385481
Święty Mikołaj leci. Śledź z nami jego trasę
METEO
Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
Próbowali odebrać budynek po rosyjskim konsulacie. Nikt nie otworzył drzwi
Siedziba NIS w Nowym Sadzie
Rosjanie rozmawiają z Węgrami. Chodzi o serbskiego giganta
BIZNES
Zanieczyszczenie świetlne, łuna świetlna
Ten rodzaj zanieczyszczenia stanowi poważne zagrożenie dla ptaków
METEO
Małżeństwo z zarzutami sutenerstwa zatrzymane (zdjęcie ilustracyjne)
"Czerpali korzyści z prostytucji". Zatrzymali trzy kobiety i trzech mężczyzn
Katowice
Do zdarzenia doszło na ulicy Orzeszkowej w Siemianowicach Śląskich
Centymetry od wypadku. Kierowcę uchronił "dobry refleks"
Katowice
CBA (zdjęcie ilustracyjne)
Ambasador Polski we Francji zatrzymany przez CBA
Polska
Pożar samochodu osobowego na drodze wyjazdowej z tunelu w Świnoujściu
Wyjeżdżał z tunelu, gdy auto stanęło w płomieniach. Nagranie
Szczecin
Donald Trump
Dziurawa blokada Trumpa. Statki płyną do USA
BIZNES
Pierwszy w województwie łódzkim "powiatomat"
Dowody rejestracyjne z "powiatomatu". Ma skrócić kolejki
Łódź
imageTitle
Spektakularna Świątek, burzliwy czas u piłkarzy. Rok 2025 w polskim sporcie
EUROSPORT
Małgorzata Manowska
Prokuratura odmówiła Manowskiej. "Osoba nieuprawniona"
Wrocław
imageTitle
Hat-trick, pięć asyst. Liderzy Oilers wzięli sprawy w swoje ręce
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi
W stolicy zatrzęsły się budynki
METEO
Kierowca poruszał się z prędkością 233 km/h
Jechał z prędkością ponad 230 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Policjanci gasili pożar
Policjanci gasili pożar przy użyciu misek i wiader, pomagali mieszkańcy
Szczecin
Tom Rose
"Niech Bóg błogosławi Polskę". Życzenia ambasadora USA w imieniu Trumpa
Polska
Pożar hali w Pawłowie
Pożar hali z trocinami
Katowice
Wołodymyr Zełenski
Nowy plan pokojowy. Zełenski ujawnił szczegóły
Świat
Stambuł w Turcji. Zdjęcie ilustracyjne
Płaca minimalna ostro w górę. Wzrost o 27 procent
BIZNES
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Stratę oszacowano na 11 milionów. Prokuratura stawia zarzuty
Rzeszów
imageTitle
Wielkie zwycięstwo Spurs. Z ławki nie wstał tylko Sochan
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica