Zderzenie pięciu aut na autostradzie A2

Zderzenie pięciu samochodów na autostradzie A2 Źródło: KM PSP w Skierniewicach

Do zdarzenia doszło około godziny 11.30 na autostradzie A2 na wysokości Woli Szydłowieckiej, na pasie w kierunku Poznania. Służby otrzymały informację o zderzeniu pięciu samochodów osobowych. "W akcji brały udział zastępy straży pożarnej z powiatów skierniewickiego oraz żyrardowskiego, policja i jeden Zespół Ratownictwa Medycznego. W autach było 14 osób, poszkodowane jest jedno dziecko" - podali strażacy ze Skierniewic w poście w mediach społecznościowych. Rzecznik PSP w Skierniewicach, st. kpt. Bartłomiej Wójcik przekazał przed godziną 13 w rozmowie z tvn24.pl, że poszkodowane zostało czteroletnie dziecko, które pojedzie do szpitala na badania.

Jeden pas autostrady przejezdny

- Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy ustalają przyczyny tego zdarzenia. Mogę potwierdzić, że do zdarzenia doszło na 411 kilometrze autostrady A2 w kierunku Poznania, w zderzeniu brało udział pięć samochodów. Prawy pas autostrady jest już przejezdny, ruch jest spowolniony, ale się odbywa - przekazała rzeczniczka policji w Skierniewicach, mł. asp. Aneta Placek.