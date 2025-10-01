Pościg za kierowcą porsche

Policyjny pościg za luksusowym porsche Źródło: TwojePajeczno.pl

Do zdarzenia doszło 30 września wieczorem. W miejscowości Dzietrzniki w powiecie wieluńskim policjanci rozpoczęli pościg za porsche panamera, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

Zatrzymany dopiero pod Częstochową

Portal TwojePajęczno.pl, opublikował filmik w zwolnionym tempie, na którym widać jadący ulicami powiatu pajęczańskiego samochód, a za nim radiowozy na sygnałach.

Do sprawy odniosła się policja w Wieluniu. - Kierowca przemieszczał się z dużą prędkością przez teren powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego, a zakończył się w miejscowości Kruszyna w powiecie częstochowskim. Do sprawy zatrzymano jedną osobę. Obecnie trwają intensywne czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia oraz osób w nim uczestniczących - przekazała tvn24.pl, aspirant sztabowy Katarzyna Grela. Policja na razie nie podaje więcej szczegółów wieczornego pościgu. Nie informuje też, dlaczego kierowca uciekał.