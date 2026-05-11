Uderzył autem w budynek, pięć osób rannych
- Na drodze prowadzącej w kierunku Uniejowa 37-letni mieszkaniec gminy Poddębice stracił przytomność, w wyniku czego zjechał autem na prawą stronę jezdni i uderzył w ścianę budynku mieszkalnego - informuje Alicja Bartczak z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
W samochodzie było pięć osób, w tym dziewięcioletnie dziecko. Wszyscy trafili do szpitala.
Kierowca prowadził po użyciu alkoholu - miał 0,4 promila w organizmie.
Za prowadzenie po użyciu alkoholu (0,2–0,5 promila we krwi) grozi kara aresztu albo grzywna od 2 500 zł do 30 000 zł. Obligatoryjnie orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat oraz przypisywane jest 15 punktów karnych.
