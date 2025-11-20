Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

10 ton wyrzuconych jarzeniówek zniknie przed świętami. Koszty będą ogromne

|
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Mówiło się o 200 tysiącach, teraz widomo, że ich posprzątanie będzie kosztowało około 150 tysięcy złotych. Mowa o tonach jarzeniówek, które zostały wyrzucone na polu w Anielinie pod Strykowem (Łódzkie). To odpady niebezpieczne, które mogą zwierać między innymi rtęć. Jak informuje burmistrz gminy, jarzeniówki mają zniknąć jeszcze przed świętami. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Do dziś nie ustalono sprawcy.
Kluczowe fakty:
  • Odpady 20 września przez przypadek zauważyła na swoim polu jego właścicielka. Początkowo myślała, że to wapno nawozowe pozostawione przez sąsiada.
  • Okazało się, że na polu nieznany sprawca wyrzucił 10 ton niebezpiecznych dla zdrowia jarzeniówek, które mogą zawierać między innymi rtęć.
  • Sprawą zajęła się policja i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Policjanci wytypowali firmy, które mogą mieć związek z porzuceniem odpadów. Postępowanie wszczęła zgierska prokuratura.
  • Część odpadów uprzątnęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, drugą część ma uprzątnąć gmina. Burmistrz Strykowa zapewnił, że odpady zostaną usunięte przed świętami.

Sprawą ogromnej hałdy jarzeniówek wyrzuconych niedaleko autostrady A1 pod Strykowem żyła cała gmina Stryków. W mediach społecznościowych mieszkańcy publikowali zdjęcia odpadów. W sobotę (20 września) po południu na miejsce pojechali strażacy, policjanci i inspektorzy ochrony środowiska.

10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Ogromne koszty uprzątnięcia jarzeniówek

Minęły dwa miesiące, a jarzeniówki nadal leżą w miejscu, gdzie je porzucono. Jak poinformował nas burmistrz gminy Stryków, na początku listopada niewielką część sprzątnęła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo zalegały na fragmencie drogi serwisowej. - Generalna Dyrekcja jest właścicielem części tego gruntu, więc u nich procedura była krótsza, u nas niestety cały czas się z WIOŚ-em przedłużało i tak naprawdę dopiero od tygodnia możemy działać. Mamy postępowanie przetargowe, w przyszłym tygodniu otwieramy oferty, więc będziemy chcieli podpisywać umowę, środki są zabezpieczone - przekazał Piotr Ślęzak. - Jarzeniówki powinny zniknąć przed świętami, robimy, co możemy. Szacujemy, że może to kosztować nawet 150 tysięcy złotych - dodał burmistrz Strykowa.

Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Część odpadów została uprzątnięta. Inne zostały przykryte plandeką
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Prokuratorskie postępowanie

Postępowanie, po zawiadomieniu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Zgierzu.

- Postępowanie jest prowadzone w kierunku artykułu 183 paragraf 5a Kodeksu karnego, to jest porzucenie odpadów wbrew przepisom, poza miejscem ich składowania. To jest zagrożone karą do 12 lat pozbawienia wolności. Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny z udziałem biegłego, czekamy teraz na jego opinię. Trwają czynności mające na celu ustalenie sprawcy - przekazał na początku października w rozmowie z tvn24.pl, szef zgierskiej prokuratury rejonowej, prokurator Janusz Tomczak.

W czwartek 20 listopada poinformował, że na razie nie udało się nikogo zatrzymać, a postępowanie trwa.

10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Wyszła na pole, znalazła 10 ton jarzeniówek

Nasz dziennikarz spotkał się pod koniec września z właścicielami pola, na które wyrzucono odpady. Pojechał z panem Władysławem na miejsce. Już z wiaduktu autostradowego było widać leżące w oddali jarzeniówki. - Po godzinie 15 żona wyszła tutaj krówkę wyprowadzić i zauważyła hałdę czegoś jasnego, myślała, że może sąsiad wapno nawozowe kupił, żeby na pole rozsiać. Podeszła bliżej i okazało się, że wystają jakieś końce i jest tego ogromna kupa w postaci zużytych jarzeniówek. W głębi są nawet elementy starych telewizorów - kineskopy - opisywał nam właściciel pola pan Władysław. Teren został ogrodzony taśmą przez strażaków, tak, żeby nie podchodziły do niego osoby postronne. Kilkanaście metrów od hałdy czuć nieprzyjemny zapach. Na miejscu kilkukrotnie byli też policjanci, którzy wykonywali swoje czynności. - Jestem w szoku, bo to po pierwsze bardzo niebezpieczne odpady, po drugie to są olbrzymie koszty, żeby to uprzątnąć, a mnie na to nie będzie stać, gdybym miał to ja zrobić - informował mieszkaniec. Na pytanie, czy kogoś podejrzewa o wyrzucenie odpadów, odpowiedział: "A w życiu".

10 ton jarzeniówek na polu, policja ma wytypowane dwie firmy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

10 ton jarzeniówek na polu, policja ma wytypowane dwie firmy

Piotr Krysztofiak
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

WIOŚ: odpady niebezpieczne

Czynności w tej sprawie prowadzi też cały czas Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi. - Na terenie gminy Stryków w okolicy autostrady A1 porzucono odpady w postaci świetlówek. W dniu 23 września inspektor WIOŚ w Łodzi podjął działania w terenie, podczas których przeprowadził oględziny terenu oraz ocenę składu morfologicznego odpadów. Sprawą zajmują się również policja, straż pożarna oraz burmistrz Strykowa. Czynności w tej sprawie są kontynuowane - przekazała rzeczniczka instytucji Katarzyna Trojak-Danych. Dodała, że większość leżących tam odpadów, może być niebezpieczna dla człowieka i środowiska. - Takie jarzeniówki mogą zawierać na przykład rtęć, która jest bardzo szkodliwa - poinformowała Trojak-Danych.

10 ton jarzeniówek pod Strykowem
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
StrykówStarosta zgierskiŁódzkiewojewództwo łódzkieOdpadyWIOŚPolicjaStraż pożarnaochrona środowiskaRtęć
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Jeden rzut, sekundy do końca i szaleństwo
Najnowsze
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali sześciu policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Mężczyzna został aresztowany
Nękał wiadomościami i głosówkami, grozi mu wieloletnie więzienie
Rzeszów
protest slowacja 17.11
Pisała kredą antyrządowe hasła na ulicy. Po donosie ukarano kobietę
Świat
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
BIZNES
imageTitle
Ostatni taki mistrz. Nie żyje legenda biegów
EUROSPORT
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Zderzenie pociągów w Czechach
Zderzenie pociągów w Czechach. Wielu rannych
Świat
Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca
Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę
Wrocław
Karol Nawrocki
Czy Nawrocki to nacjonalista? Wiceszef dyplomacji: tak, z całą pewnością
Melania Trump pojawiła się na uroczystości w zielonej sukni bez ramiączek
Melania pojawiła się w wyjątkowej sukni. Ukryte przesłanie? Spójrzcie na kolor
Świat
Awaria na przejazdach kolejowych w Wągrowcu
Awaria systemu sterowania w Wielkopolsce, ruch pociągów wstrzymany
Poznań
imageTitle
Ograł O'Sullivana. Milion dolarów wciąż do wzięcia
EUROSPORT
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Weto prezydenta, składka w górę
BIZNES
Aleksandar Vuczić
Prezydent Serbii pomagał w ludzkim safari? Skarga w rękach prokuratorów
Świat
imageTitle
Skandal w tle. Światowe skoki reagują
EUROSPORT
Śnieg, zima
Śnieg i szklanka na drogach. Gdzie zimowe warunki będą najbardziej niebezpieczne
METEO
Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Upadła spółka, "wyprowadzone" miliony i pranie pieniędzy. 12 osób oskarżonych
Rzeszów
Kradli auta, demontowali je w lesie
Kradli auta w miastach i rozbierali w lasach
WARSZAWA
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży puszki z datkami
Ukradł puszkę z datkami na leczenie chorego chłopca
WARSZAWA
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
METEO
Viktor Orban
"Darmowa gazetka strasząca wojną" trafiła do skrzynek
Świat
57 min
pc
Nieuniknione dziecko Thatcher i Blaira. Jest się kogo bać?
Podcast o zagranicy
Elon Musk
Musk ogłasza nowe plany. To będzie jeden z największych takich projektów na świecie
BIZNES
imageTitle
"To mój ostatni rok". Nieodwołalna decyzja mistrzyni
EUROSPORT
Lewandowski
Polacy czekają na rywali. Kogo lepiej uniknąć?
EUROSPORT
Parada morska
Polska chce mieć nowe okręty podwodne. "Coraz bliżej zakupu"
Remont na Grójeckiej
Tramwaje nie będą kursować jedną z głównych tras
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica