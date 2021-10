Szpital w Radomsku. Od miesięcy pediatria nie działa, bo nikt nie chce być ordynatorem

Oddział pediatrii w szpitalu w Radomsku został zamieniony w listopadzie ubiegłego roku na oddział covidowy. W czerwcu, w związku ze zmniejszoną liczbą zachorowań wywołanych koronawisrusem, w szpitalu miał ponownie ruszyć oddział dla dzieci. Wcześniej jednak dyrekcja odnowiła oddział. Remont kosztował ponad 100 tysięcy złotych. W wakacje pediatria miała ruszyć na nowo, ale nie stało się to do teraz. Dlaczego?

Nie ma chętnych na stanowisko ordynatora w Radomsku

Naturalnym rozwiązaniem mogłoby być powierzenie funkcji szefa poprzedniemu ordynatorowi. Dyrektor Kałmuk twierdzi jednak, że jest to niemożliwe ze względów formalnych. - Kiedy obejmował on funkcję na zasadzie pełniącego obowiązki, robił to w celu utrzymania ciągłości pracy oddziału. W takiej sytuacji obowiązujące regulacje pozwalają na kierowanie oddziałem przez osobę, która nie ma specjalizacji. Uruchomienie oddziału na nowo to formalnie zupełnie inna sytuacja: "na starcie" oddziałem musi kierować specjalista w danym zakresie - objaśnia dyrektor.