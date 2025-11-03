200 tysięcy złotych od Igi Świątek. Na ważną poradnię dla dzieci i młodzieży

Prof. Piotr Gałecki (konsultant krajowy ds. psychiatrii dorosłych) o największych wyzwaniach w psychiatrii

Iga Świątek o przekazaniu darowizny w postaci 200 tysięcy złotych dla szpitala w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała w mediach społecznościowych. "(…) nawiązując do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chciałabym oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedziała w krótkim nagraniu tenisistka.

Iga Świątek dofinansuje utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Tryb.😍 📸 Iga Świątek Posted by Łódzkie dla Ciebie on Friday, October 31, 2025 Rozwiń Iga Świątek przekazała 200 tysięcy szpitalowi w Piotrkowie Trybunalskim Źródło: Facebook

To nie pierwsza inicjatywa Igi Świątek w obszarze zdrowia psychicznego. Co roku, przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, tenisistka wspiera instytucje i organizacje, które niosą pomoc osobom w kryzysie. W 2021 roku tenisistka przekazała 100 tysięcy złotych łódzkiej fundacji "Słonie na Balkonie" - opisał w komunikacie urząd marszałkowski województwa łódzkiego.

Temat bardzo ważny i potrzebny

Rzecznik piotrkowskiego szpitala poinformował, że w placówce działa jedynie poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. Przyznaje, że pieniądze przekazane przez Igę Świątek pomogą w utworzeniu poradni dla dzieci i młodzieży. - Temat bardzo ważny, bardzo potrzebny, dlatego na pewno te środki bardzo przydadzą się na uruchomienie tej poradni. Jeszcze raz duże podziękowania, duży ukłon dla pani Igi za tak hojny gest i wsparcie naszego szpitala w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - podkreślił Bartłomiej Kaźmierczak. - Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem - procedury przetargowe zostaną rozstrzygnięte, to poradnia powinna zacząć funkcjonować w pierwszym kwartale przyszłego roku - dodał.

Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim Źródło: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Darowizna od Igi Świątek została przekazana z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego 10 października. Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

