Łódź

200 tysięcy złotych od Igi Świątek. Na ważną poradnię dla dzieci i młodzieży

Iga Świątek
Prof. Piotr Gałecki (konsultant krajowy ds. psychiatrii dorosłych) o największych wyzwaniach w psychiatrii
Iga Świątek przekazała 200 tysięcy złotych w ramach darowizny Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Pieniądze mają pomóc w utworzeniu poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. W piotrkowskiej placówce działa jedynie poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych.

Iga Świątek o przekazaniu darowizny w postaci 200 tysięcy złotych dla szpitala w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała w mediach społecznościowych. "(…) nawiązując do Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, chciałabym oficjalnie ogłosić, że w tym roku wesprzemy utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim imienia Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim" - powiedziała w krótkim nagraniu tenisistka.

To nie pierwsza inicjatywa Igi Świątek w obszarze zdrowia psychicznego. Co roku, przy okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, tenisistka wspiera instytucje i organizacje, które niosą pomoc osobom w kryzysie. W 2021 roku tenisistka przekazała 100 tysięcy złotych łódzkiej fundacji "Słonie na Balkonie" - opisał w komunikacie urząd marszałkowski województwa łódzkiego.

"Doszło do pewnego przełamania tabu, szczególnie wśród osób młodszych"

"Doszło do pewnego przełamania tabu, szczególnie wśród osób młodszych"

Polska
"Czy chcecie, by wasi bliscy trafili do takiego szpitala?". Rezydenci o fatalnej sytuacji w psychiatrii

"Czy chcecie, by wasi bliscy trafili do takiego szpitala?". Rezydenci o fatalnej sytuacji w psychiatrii

Zdrowie

Temat bardzo ważny i potrzebny

Rzecznik piotrkowskiego szpitala poinformował, że w placówce działa jedynie poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. Przyznaje, że pieniądze przekazane przez Igę Świątek pomogą w utworzeniu poradni dla dzieci i młodzieży. - Temat bardzo ważny, bardzo potrzebny, dlatego na pewno te środki bardzo przydadzą się na uruchomienie tej poradni. Jeszcze raz duże podziękowania, duży ukłon dla pani Igi za tak hojny gest i wsparcie naszego szpitala w zakresie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - podkreślił Bartłomiej Kaźmierczak. - Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem - procedury przetargowe zostaną rozstrzygnięte, to poradnia powinna zacząć funkcjonować w pierwszym kwartale przyszłego roku - dodał.

Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim
Źródło: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Darowizna od Igi Świątek została przekazana z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, przypadającego 10 października. Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

"Musimy zrozumieć, co czuje człowiek, który chce odebrać sobie życie"

Piotr Wójcik
OGLĄDAJ: Psychiatria dziecięca. "Jeden oddział na dwa województwa", "22 łóżka, 37 chorych"
pc

Psychiatria dziecięca. "Jeden oddział na dwa województwa", "22 łóżka, 37 chorych"

pc
pc

Słowa, których nie wolno lekceważyć. Jak reagować, gdy ktoś ma myśli samobójcze

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

