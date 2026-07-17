Łódź Używał wiertarki, poraził go prąd, nie żyje Piotr Krysztofiak |

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do tragicznego zdarzenia doszło 16 lipca po godzinie 14 na jednej z posesji przy ulicy Krzywej w Pabianicach.

Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi, mężczyzna chciał wykonać prace remontowe z użyciem wiertarki. W urządzeniu uszkodzony był przewód, 56-latek został porażony prądem elektrycznym. - Poszkodowanego na początku ratowała rodzina, która do czasu przyjazdu pogotowia go reanimowała. Mimo ponad półgodzinnej akcji życia 56-latka nie udało się uratować - przekazuje strażak. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura.