"Odczuła uderzenie w ramię". Niedaleko odbywało się polowanie

Do zdarzenia doszło 12 października w miejscowości Masłowice w powiecie wieluńskim. Na jedną z posesji zostali wezwani policjanci.

Poczuła uderzenie w ramię. Obok trwało polowanie

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta, przebywając na swojej posesji, odczuła uderzenie w ramię. 60-latka nie miała widocznych obrażeń na ciele, jednak ze względu na ból ręki przewieziona została do szpitala na badania - informuje aspirant sztabowa Katarzyna Grela z policji w Wieluniu.

Jak dodaje, "ustalono, że nieopodal miejsca, gdzie kobieta przebywała w chwili zdarzenia, odbywało się zbiorowe polowanie". - Obecnie trwają czynności procesowe mające na celu stwierdzenie, co było przyczyną tego zdarzenia - mówi nam Grela. I zaznacza: - Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia pod kątem ewentualnego narażenia osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

